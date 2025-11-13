राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास के 10 नवंबर 2025 सोमवार को हुए धमाके ने पूरे देश को हिला दिया है. इस घटना में दस से अधिक लोगों की जान गई, जबकि कई लोग घायल भी हुए थे. अब दिल्ली ब्लास्ट पर थाने में लोगों को प्रवचन देना उत्तर प्रदेश पुलिस के एक इंस्पेक्टर को भारी पड़ा है. वीडियो वायरल होने पर उक्त पुलिस कर्मी को लाइन हाजिर किया गया है.

दरअसल, सहारनपुर के देवबंद थाने के कोतवाल नरेंद्र शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया वायरल है. जिसमें वह कह रहे हैं, "जो गलत आदमी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता. नक्सली हिंदू धर्म में थे. नेवी में हिंदू पकड़े गए. बहुत से आतंकी आर्मी वाले पकड़े गए."

एसएचओ ने आगे कहा, "पंजाब में हिंदू पकड़े गए. ये सोच गलत है कि मुसलमान ही आतंकवादी होता है. वो हर एक धर्म में हो सकता है" फिलहाल वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अधिकारी पर विभागीय एक्शन हुआ है. UP के इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा लाइन हाजिर कर दिए गए हैं."

शांति समिति बैठक का है वीडियो

हिंदुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, वायरल वीडियो के संबंध में बताया जा रहा है कि मंगलवार को देवबंद थाने में इंस्पेक्टर ने थाना स्थित कार्यालय में शांति सुरक्षा समिति की बैठक बुलायी थी. कोतवाल नरेंद्र शर्मा बैठक में आए लोगों से बातचीत कर रहे हैं.

आतंकवाद और नक्सलियों पर नरेंद्र शर्मा की टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. हालांकि वायरल वीडियो में वह अपने पुलिस सर्विस कार्यकाल की उपलब्धिया भी गिना रहे हैं. वीडियो में वे यह भी कह रहे हैं कि उन्होंने कभी भी धर्म और जात के नाम पर कार्रवाई नहीं की.

वीडियो वायरल इंस्पेक्टर ने दी सफाई

देवबंद थाने के कोतवाल का शांति सुरक्षा समिति की बैठक का वीडियो वायरल होने के बाद इंस्पेक्टर नरेंद्र शर्मा ने सफाई दी है. वायरल वीडियो पर इंस्पेक्टर का कहना है कि मीटिंग में मौजूद किसी ने उनकी वीडियो बना उसे एडिट कर वायरल कर दी. वहीं, एसएसपी आशीष तिवारी ने बताया कि इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है.

