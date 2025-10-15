'मैं सनातनी हूं तो..', महंत राजू दास से मुलाकात के बाद सपा के एक्शन पर बोली मुस्कान मिश्रा

समाजवादी पार्टी ने महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव मुस्कान मिश्रा को पद से हटा दिया है. अयोध्या में हनुमान गढ़ी के पुजारी राजू दास के साथ मुस्कान मिश्रा की तस्वीर सामने आने के बाद सपा ने ये एक्शन लिया है. जिसके बाद सियासत तेज हो गई हैं. तीन महीने पहले ही उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी.

मुस्कान मिश्रा ने इसी रविवार को अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन किए थे. इस दौरान वो हनुमान गढ़ी महंत राजू दास से भी मिली थीं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई थीं. महंत राजूदास ने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है.

मुस्कान मिश्रा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया पर बड़ी फैन फॉलोइंग हैं उनके 6.68 लाख फॉलोवर्स हैं. समाजवादी पार्टी के कार्यक्रमों के बीच उनकी काफी सक्रियता रहती हैं. तीन महीने पहले ही सपा ने उन्हें राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी थी. उन्हें युवाओं को सपा के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी.

सपा के एक्शन पर मुस्कान की प्रतिक्रिया

सपा से पदमुक्त किए जाने पर मुस्कान मिश्रा की प्रतिक्रिया भी सामने आई हैं. उन्होंने कहा कि "मैं इस रविवार को ही अयोध्या गई थी, जहां रामलला के दर्शन किए. इसके बाद मैं गुरूजी (महंत राजूदास) से मिली थी, मैं किसी पार्टी की ओर से नहीं मिली थी, मैं उनके बारे में नहीं जानती थी, मैं अपनी श्रद्धा से ही उनसे मिली थी."

मुस्कान ने कहा कि "मैंने पार्टी को इस बारे में सफाई दी है कि मैं राम मंदिर बनने के बाद पहली बार दर्शन करने गई थी, गुरूजी से मेरा कोई लेना देना नहीं है. पार्टी का कहना है कि उन्होंने हमारे माननीय नेताजी (मुलायम सिंह यादव) पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

मुस्कान मिश्रा ने कहा कि पार्टी ने मुझे बिना बताए, बिना सूचना के पदमुक्त किया गया, मुझे पहले से इसकी जानकारी भी नहीं दी गई थी. मैंने अपनी बात सोशल मीडिया पर रखी हैं. मेरी बात अखिलेश जी तक जाती है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकती हैं. लेकिन, मैंने जूही सिंह (सपा महिला सभा की अध्यक्ष) से संपर्क करने की कोशिश की है और उनसे पूछा है कि ये कार्रवाई क्यों की गई.

सपा के एक्शन के बाद मुस्कान मिश्रा ने कहा कि "मैं सनातनी हूं, तो मैं हमेशा सनातन धर्म को निभाऊंगी.. ये मेरा कभी नहीं छूट सकता चाहे मैं किसी पार्टी में रहूं."

