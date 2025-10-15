बुलंदशहर में 18 महीने के बच्चे की हत्या, पड़ोसी ने शव को रजाई में लपेटकर संदूक में छिपाया

उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बेहद खौफनाक मामला सामने आया है, जहां एक 12वीं के छात्र ने पड़ोस में रहने वाले 18 महीने के बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी और उसके शव को संदूक में छुपा दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आगे की कार्रवाई की जा रही हैं,

ख़बर के मुताबिक़ स्याना के नित्यानंद नंगली गांव में रहने वाले पुष्पेंद्र का 18 महीने का बच्चा माधव देर शाम को अचानक लापता हो गया था, जिसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. जिसके बाद परिवार ने बच्चे के लापता होने की सूचना पुलिस को दी.

शव को रजाई में छिपाकर संदूक में किया बंद

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो शक के आधार पर पड़ोस में रहने वाले युवक के घर में तलाशी शुरू की. तलाशी के दौरान बच्चे का शव रज़ाई में लिपटा हुआ मिला. आरोपी ने बच्चे के शव को रजाई छिपाकर संदूक में रख दिया था.

बच्चे का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. बच्चे के गायब होने के बाद आरोपी ख़ुद परिजनों के साथ उसे ढूंढने का नाटक कर रहा था. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ़्तार कर लिया. आरोपी 12वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है.

आपसी रंजिश के चलते वारदात को दिया अंजाम

पुलिस के मुताबिक पड़ोस में रहने वाले आरोपी छात्र की बच्चे के माता-पिता से किसी बात को लेकर मन मुटाव हो गया था, जिसके बाद वो परिजनों से रंजिश मानने लगा था. इसी रंजिश के चलते उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. इस घटना के बाद ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा हैं.

इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंचे गए और परिवार से बात की. थाना नरसेना पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली हैं. आरोपी को उसके घर से ही गिरफ़्तार कर लिया गया है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई हैं.