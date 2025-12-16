'गांधी विरोधी पार्टी है BJP', मनरेगा की जगह 'जी राम जी' विधेयक लाने पर बोले राम गोपाल यादव

केंद्र सरकार आज लोकसभा में विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 पेश करेगी, जिस पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव की प्रतिक्रिया सामने आई हैं. सपा सांसद ने कहा कि भाजपा को बापू के नाम से नफरत है, सपा इसका समर्थन कभी नहीं करेगी.

सपा सांसद राम गोपाल यादव ने कहा कि मेरी राय में इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है. इस विधेयक के लाने के बाद बीजेपी पर जो ये आरोप लगता रहा है कि ये गांधी जी के शुरू से ही विरोधी रहे है और इन पर जिस तरह गांधी की हत्या से लेकर अब तक आरोप लगते रहे वो सब कंफर्म हो रहे हैं.

सपा सांसद ने बीजेपी को बताया बापू विरोधी

राम गोपाल ने कहा कि इस विधेयक में नया क्या ला रहे हैं? केवल नाम ही तो बदल रहे हैं. बापू के नाम से बीजेपी को इतनी नफरत है तो हम लोग इसका समर्थन नहीं कर सकते, केवल बहुमत के आधार पर बना लें. लेकिन, इस विधेयक को लाने की आवश्यकता ही नहीं है.

सपा सांसद ने इस दौरान वोट चोरी को लेकर जम्मू-कश्मीर से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और एनसीपी शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी. रामगोपाल यादव ने कहा कि उन दोनों क्या बयान दिया है मुझे नहीं पता लेकिन हर किसी की अपनी अलग राय हो सकती हैं.

केंद्र सरकार ला रही नया क़ानून

बता दें कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की जगह एक नया क़ानून लाने की तैयारी कर रही है. इसका नाम विकसित भारत – रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन अधिनियम 2025 है. जिसके तहत ग्रामीणों को रोज़गार और कमाई के नए मौके मिल सकेंगे.

कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दल मनरेगा योजना का नाम बदलने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठा रहे हैं. इस मुद्दे पर आज संसद में दोनों तरफ से ज़ोरदार बहस देखने को मिल सकती है.

