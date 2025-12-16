प्रयागराज में 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला, नीचे गिराकर ईंट से सिर कूचने का आरोप, केस दर्ज

प्रयागराज के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में 12वीं के छात्र पर जानलेवा हमला किया गया. छात्र रविवार की शाम को घर से कुछ सामान लेने के लिए निकला था, तभी 6-7 युवकों ने उसे घेर लिया ईंटों से उसके सिर पर कई वार किए. इस घटना में छात्र को गंभीर चोटें आईं हैं. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

ये मामला थाना कर्नलगंज क्षेत्र के सलोरी इलाके का बताया जा रहा है, जहां मनोज सिंह के 18 वर्षीय बेटे वंशराज सिंह पर कुछ लड़कों ने हमला कर दिया. मनोज सिंह प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं. वंशराज उनका इकलौता बेटा है और 12वीं क्लास का छात्र है.

आरोपी युवकों ने ईंट से किया हमला

14 दिसंबर रविवार की देर शाम वंशराज अपने घर से सामान लेने निकला था, तभी आरोपी छात्रों ने उसे घेर लिया. ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई हैं. वीडियो फुटेज में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि 6–7 युवक उसकी बेरहमी से पिटाई कर रहे हैं.

आरोप है युवकों ने वंशराज को जमीन पर गिराकर ईंट-पत्थरों से सिर कूचने की कोशिश की, जब छात्र बेहोश हो गया तो हमलावर उसे मरा समझकर छोड़कर भाग गए. परिजनों व स्थानीय लोगों ने घायल छात्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. छात्र का निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. उसे ICU में रखा गया है.

परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है. सीसीटीवी फुटेज को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है. उसकी जांच की जा रही है. पुलिस के मुताबिक पीड़ित छात्र और आरोपी युवक दोनों परिचित हैं. उनके बीच में किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपियों ने बदला लेने के लिए उसकी पिटाई की.

घटना के बाद से आरोपी फ़रार हो गए हैं. आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगाई गई हैं. आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस आगे की विधिक कार्रवाई में जुट गई है.

नीतीश कुमार पर भड़कीं सपा सांसद इकरा हसन, महिला का हिजाब खींचने पर कहा- 'कोई मुख्यमंत्री ऐसा करे...'



