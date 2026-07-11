INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडश्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, 'भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का...'

श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, 'भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का...'

UP News: श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज ने कहा कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव का अचानक सनातन और भगवान राम की बात करना सिर्फ दिखावे की राजनीति है.

Written By : सौरभ मिश्रा |  Updated at : 11 Jul 2026 11:36 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी 'सनातन ही समाजवाद' होर्डिंग से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कहा जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच सपा साफ्ट हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ रही है. अब इसे लेकर साधु संतों ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है. 

'अखिलेश यादव सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे'

श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य जी महाराज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, ''अखिलेश यादव का अचानक सनातन और भगवान राम की बात करना सिर्फ दिखावे की राजनीति है. अखिलेश को 6 महीने पहले तक गाय के गोबर में बदबू आती थी. जो सनातन को मानने को तैयार नहीं थे और आज तक अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए.''

अखिलेश यादव से सनातन को कोई अपेक्षा नहीं- शांडिल्य महाराज

उन्होंने आगे कहा, ''उनसे सनातन को कोई अपेक्षा नहीं है. अखिलेश यादव के भगवामय होने और सनातन की बात करने से उनकी मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं. अखिलेश यादव भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का ढोंग कर रहे हैं.'' 

चुनाव नजदीक आते ही राम नाम की लूट- शांडिल्य महाराज

शांडिल्य महाराज ने ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव को भगवान प्रभु श्री राम से इतना ही प्रेम है तो वह सबसे पहले अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करें और सनातन में वापसी करें. चुनाव नजदीक आने के बाद राम नाम की लूट मची हुई है. लेकिन यह लूट इसके पहले कहां चली गई थी?

'सपा राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही है'

श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर ने आरोप लगाते हुए कहा, ''समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही राम भक्तों पर गोली चलवाई. सपा राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही है. अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए राम नाम का जाप कर रहे हैं. सभी सनातनियों और हिंदुओं को एकजुट रहना होगा. हिंदुओं पर किसी प्रकार का प्रहार हो इसके पहले हमें सजग हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग सनातन का चोला ओढ़ कर हिंदुत्व पर हमला करेंगे लेकिन ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा.''

'सपा के हाथ रामभक्तों के खून से सने, कांग्रेस ने राम को नकारा', गोरखपुर में CM योगी का हमला

About the author सौरभ मिश्रा

सौरभ मिश्रा प्रयागराज के निवासी हैं. वह पिछले 5 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. अपने करियर की शुरुआत सौरभ ने 2020 में इंडिया अहेड से की, इसके बाद रिपब्लिक भारत में 2 महीने कार्य किया. सौरभ, वर्ष 2023 से अप्रैल 2025 तक मैं हिंदी खबर में एसोसिएट रिपोर्टर रहे. इन्होंने कई बड़े स्तरीय इवेंट और जन-सरोकार की खबरें कवर किए हैं. निष्पक्ष और तथ्य आधारित रिपोर्टिंग इनकी प्राथमिकता है.सौरभ ने पत्रकारिता जगत में पूरी ईमानदारी और मेहनत से काम किया है उन्हें हर दिन कुछ नया सीखना, लोगों से संवाद करना और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम करना पसंद है. सौरभ ने स्नातक की पढ़ाई कानपुर यूनिवर्सिटी से की है और वर्तमान में भी पत्रकारिता से जुड़े हैं.
Read More
Published at : 11 Jul 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Akhilesh Yadav Samajwadi Party
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, 'भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का...'
श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य महाराज का अखिलेश यादव पर तंज, 'भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'सपा के हाथ रामभक्तों के खून से सने, कांग्रेस ने राम को नकारा', गोरखपुर में CM योगी का हमला
'सपा के हाथ रामभक्तों के खून से सने, कांग्रेस ने राम को नकारा', गोरखपुर में CM योगी का हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Chandauli News: 150 साल पुराने मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान हादसा, गुंबद गिरने से कर्मचारी की मौत
चंदौली: 150 साल पुराने मंदिर के ध्वस्तीकरण के दौरान हादसा, गुंबद गिरने से कर्मचारी की मौत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
आगरा: 'इतने सालों तक ये सब...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर सचिन पायलट ने बोला हमला
Advertisement

वीडियोज

Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
June 2026 Car Sales Report: Tata Punch No.1 | Maruti को लगा बड़ा झटका? #tata #maruti #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
बॉलीवुड
Saturday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
स्पोर्ट्स
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
Thief Viral Video: गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
Home Tips
Home Cleaning Tips : घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
शिक्षा
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget