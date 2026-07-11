यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की बिसात बिछने लगी है. लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लगी 'सनातन ही समाजवाद' होर्डिंग से प्रदेश की राजनीति गरमा गई है. कहा जा रहा है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले के बीच सपा साफ्ट हिंदुत्व की ओर तेजी से बढ़ रही है. अब इसे लेकर साधु संतों ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा है.

'अखिलेश यादव सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहे'

श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर शांडिल्य जी महाराज ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर दिखावे की राजनीति करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा, ''अखिलेश यादव का अचानक सनातन और भगवान राम की बात करना सिर्फ दिखावे की राजनीति है. अखिलेश को 6 महीने पहले तक गाय के गोबर में बदबू आती थी. जो सनातन को मानने को तैयार नहीं थे और आज तक अयोध्या राम मंदिर में दर्शन करने तक नहीं गए.''

अखिलेश यादव से सनातन को कोई अपेक्षा नहीं- शांडिल्य महाराज

उन्होंने आगे कहा, ''उनसे सनातन को कोई अपेक्षा नहीं है. अखिलेश यादव के भगवामय होने और सनातन की बात करने से उनकी मंशा पर ही सवाल उठ रहे हैं. अखिलेश यादव भेड़िये की खाल ओढ़कर सनातन का ढोंग कर रहे हैं.''

चुनाव नजदीक आते ही राम नाम की लूट- शांडिल्य महाराज

शांडिल्य महाराज ने ये भी कहा कि अगर अखिलेश यादव को भगवान प्रभु श्री राम से इतना ही प्रेम है तो वह सबसे पहले अयोध्या जाकर भगवान राम का दर्शन करें और सनातन में वापसी करें. चुनाव नजदीक आने के बाद राम नाम की लूट मची हुई है. लेकिन यह लूट इसके पहले कहां चली गई थी?

'सपा राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही है'

श्रृंगवेरपुर पीठाधीश्वर ने आरोप लगाते हुए कहा, ''समाजवादी पार्टी की सरकार ने ही राम भक्तों पर गोली चलवाई. सपा राम मंदिर निर्माण का विरोध करती रही है. अखिलेश यादव वोट बैंक की राजनीति के लिए राम नाम का जाप कर रहे हैं. सभी सनातनियों और हिंदुओं को एकजुट रहना होगा. हिंदुओं पर किसी प्रकार का प्रहार हो इसके पहले हमें सजग हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग सनातन का चोला ओढ़ कर हिंदुत्व पर हमला करेंगे लेकिन ऐसे लोगों से हमें सावधान रहना होगा.''

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