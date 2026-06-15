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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'अगर मेरे गुरु रामभद्राचार्य की हत्या हुई तो...', शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज का एक और दावा

'अगर मेरे गुरु रामभद्राचार्य की हत्या हुई तो...', शंकराचार्य पर आरोप लगाने वाले आशुतोष महाराज का एक और दावा

Ashutosh Maharaj ने अपने गुरु राम भद्राचार्य से हुई बातचीत का ऑडियो सार्वजनिकर किए जाने पर माफी मांगी हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह तरह की परिस्थितियां बन गईं थी कि उन्हें ऐसा करना पड़ा.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 15 Jun 2026 10:19 AM (IST)
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मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष और श्री कृष्ण जन्मभूमि केस मुख्यवादी आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज ने अपने गुरुदेव से क्षमायाचना की मांग करते हुए एक भावुक पत्र लिखा हैं जिसके बाद संत समाज में हलचल में गई है. आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने गुरु से माफी मांगते हुए कहा कि मेरे सामने इस तरह की परिस्थितियां बनाई गईं कि उन्होंने गुरु-शिष्य के बीच हुई बेहद गोपनीय बातचीत उजागर कर दी. 

आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपने पत्र में दावा किया कि उनके सामने ऐसे हालत बन गए थे, कि कोई दूसरा चारा नहीं बचा था. उन्होंने अपने गुरु (जगदगुरू रामभद्राचार्य) के साथ हुई बातचीत को सार्वजनिक किए जाने के लिए क्षमा मांगी और अपने गुरुदेव के प्रति आस्था को प्रकट करते हुए उनके प्रति सम्मान जताया. उन्होंने पीएम मोदी और सीएम योगी से गुहार लगाते हुए अपने गुरुदेव की जान को खतरा बताया और कहा कि अगर ऐसा हुआ रामचंद्र दास और उसका भाई जिम्मेदार होगा.

आशुतोष ब्रह्मचारी ने चिट्ठी लिखकर मांगी क्षमा

आशुतोष ब्रह्मचारी ने पूज्य गुरुदेव को पत्र लिखकर कहा- 'पूज्य गुरुदेव से क्षमायाचना, आज अत्यंत पीड़ा और भारी मन से मुझे वह करना पड़ा जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. गुरु-शिष्य परंपरा में गुरु और शिष्य के मध्य हुई निजी वार्ताओं को सार्वजनिक करना मेरी संस्कृति, संस्कार और श्रद्धा के विरुद्ध है किन्तु परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न की गईं कि मेरी निष्ठा, मेरे सत्य और मेरे चरित्र पर निरंतर प्रश्नचिह्न लगाए गए. मुझे बदनाम करने, मेरे कथनों को असत्य सिद्ध करने तथा जनता के समक्ष भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया.

आशुतोष महाराज ने आगे लिखा कि ऐसी स्थिति में अपने ऊपर लगाए गए आरोपों का उत्तर देने और सत्य को सामने रखने के लिए मुझे आपके और मेरे मध्य हुई कुछ वार्ताओं को सार्वजनिक करने का कठिन निर्णय लेना पड़ा.

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पत्र में उन्होंने लिखा कि यदि इस कार्य से गुरु-शिष्य परंपरा की मर्यादा को किसी प्रकार की ठेस पहुंची हो तो मैं अपने पूज्य गुरुदेव से विनम्र क्षमा प्रार्थी हूँ. मेरा उद्देश्य किसी का अनादर करना नहीं, बल्कि अपने ऊपर लगाए गए आरोपों के बीच सत्य को सामने रखना है. मैं आज भी अपने गुरुदेव के प्रति वही श्रद्धा, सम्मान और समर्पण रखता हूं जो पहले था और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे सदैव सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें.

वहीं, उन्होंने उत्तर प्रदेश ओर केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि उनके पूज्य गुरुदेव जी को रामचंद्र दास से दूर करके गोपनीय रूप से उनका बयान लिया जाए. उन्होंने कहा, "उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की चिंता करें. मेरे पूज्य गुरु जी की हत्या हुई तो रामचंद्र दास उर्फ जय मिश्रा ओर उसका भाई दोषी होगा."

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Published at : 15 Jun 2026 10:19 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Jagadguru Rambhadracharya Ashutosh Maharaj
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