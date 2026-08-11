सपा ने फिर इकट्ठा किया चंदा, संसद परिसर में चढ़ावा चोरी के विरोध में प्रदर्शन

संसद के मानसून सत्र में एक बार फिर से समाजवादी पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का राम मंदिर चंदा चोरी और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला. सपा सांसद आज भी पार्लियामेंट में दान पेटी लेकर पहुंचे और उन्होंने चंदा इकट्ठा किया. सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि चंदा चोरी का मामला हमारी आस्था से जुड़ा इसे हम छोड़ नहीं सकते हैं.

सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि "हम चाहते हैं कि सदन के अंदर चर्चा हो, चंदा चोरी पर भी चर्चा हो क्योंकि, ये हमारी भारतीय सभ्यता और आस्था से जुड़ा मुद्दा था और 20 जुलाई को छात्रों के साथ जो बर्बरता की गई, आज आरटीआई की रिपोर्ट में भी सामने आया है कि दस बच्चों को पैलेट गन लगी है, जबकि सरकार ने कहा था कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ये तथ्य सामने आया है कि सरकार बार-बार झूठ बोल रही है."

डिंपल यादव ने लाठी चार्ज पर उठाए सवाल

सपा सांसद ने कहा कि हम दोनों मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं कि सरकार बात करे. क्योंकि आज युवाओं और बच्चों की स्थिति देश में अच्छी नहीं है. सरकार लगातार प्राइमरी स्कूल बंद कर रही है? यूपी में 29 हज़ार स्कूल बंद क्यों हुए सरकार को इस पर भी जवाब देना चाहिए. आख़िरकार देश का पैसा ये सरकार कहां लगा रही है. जो हम शिक्षा व्यवस्था का मज़बूत नहीं कर पा रहे हैं जबकि बीजेपी स्कूल बंद करा रही है.

वहीं डिंपल यादव ने झारखंड में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज की निंदा की और कहा कि हम सरकार से माँग करते हैं कि आप छात्रों से बात करें और उनकी बातों को सुना जाए.

'राजनीति की ABCD नहीं जानते', अखिलेश-राहुल को अंकल बुलाने पर सपा का पलटवार

'चंदा चोरी इंटरनेशनल मामला है'

समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने भी चंदा चोरी को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि "राम मंदिर चंदा चोरी का मामला राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय है. विदेशो से लोगों ने अरबों डॉलर भेजे हैं. उनका पता ही चल रहा है. महिलाओं ने सोना-चांदी गहने दिए थे, किसी का पता नहीं है. 1990 से इसमें चंदा चल रहा है.

आडवाणी के आंदोलन के जमाने से लकेर कोई ऐसा दिन नहीं गया जिस दिन राम मंदिर के नाम पर चंदा नहीं आया है. अकेले कुंभ के दौरान 18 करोड़ लोगों ने दर्शन किए थे. सबने पैसा दिया. एक-एक दिन मं 100-100 करोड़ का चंदा आया, कहीं कोई हिसाब किताब नहीं है. ये लोग लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं. इस मुद्दे को हम छोड़ नहीं सकते."

'अमित शाह तैयार, राहुल भागना नहीं...', CM योगी ने क्यों कहा ऐसा?



