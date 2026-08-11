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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयोगी के मंत्री राजभर बोले- 'आकाश आनंद नया बच्चा है, ज्यादा बोल रहा है'

योगी के मंत्री राजभर बोले- 'आकाश आनंद नया बच्चा है, ज्यादा बोल रहा है'

UP Polictics: मंत्री अनिल राजभर ने आकाश आनंद के बीजेपी पर हमले को लेकर कहा कि वे नए हैं और ज्यादा बोल रहे हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी को उनके बयानों से कोई फर्क नहीं पड़ता.

Written By : नूरनैन अली |  Updated at : 11 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है. इसी बीच योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर ने बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद के बयानों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि आकाश आनंद अभी राजनीति में नए हैं और उन्हें जमीन पर उतरकर हकीकत समझनी चाहिए.

बसपा नेता आकाश आनंद के उस बयान पर भी अनिल राजभर ने प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस को एक ही थाली का चट्टा-बट्टा बताया था. इस पर मंत्री ने कहा, 'अभी नया बच्चा है, थोड़ा ज्यादा बोल रहा है. उसे जमीन पर उतरना चाहिए और सच्चाई पता लगानी चाहिए.' उन्होंने कहा कि राजनीति केवल बयान देने से नहीं चलती, बल्कि जनता के बीच काम करने से पहचान बनती है.

मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी को आकाश आनंद के हमलों से कोई फर्क नहीं पड़ता. पार्टी की तैयारी जमीन पर है और बीजेपी के कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच रहकर काम करते हैं.

'आकाश आनंद को मैदान में आना चाहिए'

आकाश आनंद के चुनावी सक्रियता और बीजेपी पर हमलों को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि बीजेपी को इससे कोई परेशानी नहीं है. उन्होंने कहा कि युवा नेता को राजनीति में सक्रिय होना चाहिए, लेकिन उनके बयानों से ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो भ्रम की स्थिति में हैं. उन्होंने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी कभी आकाश आनंद को आगे करती है और कभी पीछे कर देती है. उन्होंने दावा किया कि बसपा खुद संशय की स्थिति में है.

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झारखंड छात्र आंदोलन और सपा के पोस्टर पर भी बोले

झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि राज्य सरकार को बिना देरी किए कदम उठाने चाहिए और जिस तरह केंद्र की मोदी सरकार फैसले लेती है, उसी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए. वहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर और बुलडोजर को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि सपा नेताओं को बुलडोजर देखना चाहिए, क्योंकि वह पलटने वाला नहीं है.

मजदूरों के विरोध पर सरकार का किया बचाव

मजदूरों के विरोध प्रदर्शन को लेकर अनिल राजभर ने कहा कि सरकार जो भी फैसले ले रही है, वह मजदूरों के हित को ध्यान में रखकर लिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि मजदूरों को भी सरकार की योजनाओं और फैसलों को समझना चाहिए. आगामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी, सपा और बसपा के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है. आकाश आनंद के सक्रिय होने के बाद बसपा भी चुनावी मैदान में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश कर रही है.

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About the author नूरनैन अली

नूरनैन अली पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 12 वर्षों से सक्रिय हैं. वर्तमान में एबीपी न्यूज़ में कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं. इससे पहले उन्होंने ईटीवी, टोटल न्यूज़ और रफ्तार न्यूज जैसे चैनलों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन किया. राज्य की खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और दिल्ली की राजनीति, विकास और सामाजिक मुद्दों को उन्होंने लगातार कवर किया है. ब्रेकिंग न्यूज और क्राइम रिपोर्टिंग में उनकी विशेष रुचि है. 
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Published at : 11 Aug 2026 12:27 PM (IST)
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