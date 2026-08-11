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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'राजनीति की ABCD नहीं जानते', अखिलेश-राहुल को अंकल बुलाने पर सपा का पलटवार

'राजनीति की ABCD नहीं जानते', अखिलेश-राहुल को अंकल बुलाने पर सपा का पलटवार

Akash Anand Statement: अखिलेश यादव को अंकल बुलाने पर समाजवादी पार्टी ने आकाश आनंद पर तीखा हमला किया है. उन्होंने कहा कि वो गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं. अब भी विपक्ष से सवाल कर रहे हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Aug 2026 08:22 AM (IST)
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बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने हाथरस की रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ‘अंकल’ कहकर निशाना साधा, जिस पर समाजवादी पार्टी की ओर से तीखा पलटवार आया है. सपा नेता फखरुल हसन ने उनसे पूछा कि क्या वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. 

सपा नेता फखरुल हसन ने कहा कि आकाश आनंद अब भी विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं लेकिन वो सत्ता पक्ष से सवाल पूछने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं उन्हें फिर से पद मुक्त न कर दिया है. सपा नेता ने कहा- "समाजवादी पार्टी समझती है कि आकाश आनंद अभी गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं, और शायद उनमें गंभीरता की कमी भी है अभी, राजनीति की वो एबीसीडी भी नहीं जानते हैं. शायद इसलिए मायावती जी ने उनको पहले पद मुक्त कर दिया था."  

आकाश आनंद के बयान पर पलटवार

फखरुल हसन ने कहा कि "वो गंभीर राजनीति नहीं कर रहे हैं. जिन शब्दों को इस्तेमाल वो विपक्ष के नेताओं के लिए कर रहे हैं क्या उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो सत्ता पक्ष के नेताओं के लिए कर सकते हैं? प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के लिए कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं. समाजवादी पार्टी भी समझती है कि अगर वो सवाल भी उठा रहे हैं तो विपक्ष पर उठा रहे हैं, सत्ता पक्ष से सवाल नहीं कर रहे हैं, वो शायद डर रहे हैं क्योंकि जब सत्ता से सवाल पूछा था तो उन्हें पदमुक्त कर दिया गया था.

वो आसान राजनीति करना चाहते हैं. इसलिए विपक्ष के नेताओं के लिए इन शब्दों का का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी या काँग्रेस को इन शब्दों से कोई दिक़्क़त नहीं है. हम समझते हैं कि शायद वो गंभीर राजनीति कर रहे होते तो कम से कम शब्दों की गंभीरता को समझते, मुद्दों को समझते. अभी वो गंभीर नहीं है. राजनीति सीख रहे हैं, एबीसीडी सीख रहे हैं तो अभी उनको समय लगेगा."

हाथरस की रैली में दिया था ये बयान

बता दें कि सोमवार को हाथरस के सादाबाद में बसपा की चुनावी रैली में आकाश आनंद ने काँग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला किया था. आकाश ने कहा कि उनकी उम्र 30 साल की है तो क्या वो 50 व्यक्ति को अंकल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इस दौरान उन्होंने सपा के पीडीए के नारे पर ज़ोरदार हमला बोला और कहा कि वो राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से पीडीए की परिभाषा को बदलते रहते हैं. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Aug 2026 08:22 AM (IST)
Tags :
Akash Anand UP News SAMAJWADI PARTY Fakhrul Hasan Chaand
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