'गायत्री प्रजापति को रास्ते से हटाने की कोशिश...', अखिलेश यादव के सांसद ने दिया बड़ा बयान

उत्तर प्रदेश की लखनऊ जेल में पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हुए हमले को समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने साजिश बताया है. उन्होंने कहा कि इस बात की जांच होनी चाहिए कि क्या ये हमला उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश तो नहीं था. इस घटना को लेकर जेल प्रशासन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए.

सपा सांसद बाबू सिंह कुशवाहा ने कहा कि गायत्री प्रजापति समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हैं. वो एक केस में जेल में बंद है, उनके साथ जो घटना हुई, उसकी हम बहुत निंदा करते हैं. ऐसी घटनाएं जेल में नहीं होनी चाहिए.

सपा सांसद ने हमले को बताया साजिश

कुशवाहा ने कहा कि इस घटना की जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने उन पर हमला किया और सबसे बड़ी बात है कि क्यों किया? क्या ये हमला जेल में ही किसी विवाद की वजह से हुआ या फिर इसके पीछे कोई साज़िश है? उनको जान से मारने की तो साजिश नहीं है, उन्हें रास्ते से हटाने की कोशिश तो नहीं है इसकी जांच होनी चाहिए और जेल प्रशासन पर कार्रवाई होनी चाहिए.

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी गायत्री प्रजापति पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच की मांग है. उन्होंने कहा कि उन पर जेल में हुए जानलेवा हमले की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए. यूपी में कहीं भी, कोई भी सुरक्षित नहीं है. इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की हैं.

बता दें कि पूर्व कैबिनेट मंत्री गायत्री प्रजापति पर मंगलवार को एक अन्य कैदी ने जानलेवा हमला कर दिया था. उनके सिर पर कई वार किए गए थे, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गए थे. जिसके बाद उन्हें आनन फ़ानन में अस्पताल लाया गया. उनके सिर में दस टांके आए हैं. उनकी हालत अब खतरे से बाहर है.

गायत्री प्रजापति की पत्नी और अमेठी से सपा विधायक महाराजी देवी ने भी उनकी जान को खतरा बताया है. उन्होंने इस संबंध में सीएम योगी से मिलने के लिए समय भी मांगा है.

