हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, हाईटेंशन तार की चपेट में आई पिकअप वैन, 9 बच्चे झुलसे

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान एक पिकअप 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई, जिससे गाड़ी में करंट उतर आया और 9 बच्चे झुलस गए.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 03 Oct 2025 09:57 AM (IST)
उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में मूर्ति विसर्जन के दौरान उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब विसर्जन के लिए जा रही एक पिकअप वैन ऊपर से गुजर रही 11 हजार वोल्ट के हाईटेंशन तार की चपेट में आ गई. जिससे गाड़ी में करंट उतर आया और नौ बच्चे झुलस गए.  

ये घटना लोटन थाना क्षेत्र के ठोठरी बाजार की है जहां, मूर्ति विसर्जन के लिए लोग जा रहे थे. इस दौरान एक पिकअप पर डीजे लगाया गया था और ऊपर से ऊंची सजावट की थी. इसी दौरान जब ये गाड़ी हाईटेंशन तार के पास से गुजरी तो करंट की चपेट में आ गई और पूरी गाड़ी में करंट उतर आया. 

करंट लगने से 9 बच्चे झुलसे

घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. आनन-फानन में सभी बच्चों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लोटन पहुंचाया गया. बच्चों की हालत गंभीर को देखते हुए डॉक्टरों ने सभी को मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया. जहां उनका इलाज किया जा रहा है. 

डॉक्टरों का कहना है कि इन बच्चों की हालत अब खतरे से बाहर हैं. जल्द ही उपचार के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया जाएगा. इस घटना की जानकारी मिलते ही सदर विधायक श्यामधनी और जिलाधिकारी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और उन्होंने घायलों से मुलाकात कर स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी ली. डीएम ने घायलों के बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. 

इस हादसे में घायल हुए बच्चों के नाम हैं- पवन कुमार कन्नौजिया, मगाने पासवान, पंकज गुप्ता, आदित्य कसौधन, सुधीर पासवान, अंकुश पासवान, अंगद पासवान, सनी गौड़, बबलू पासवान और करमैनी निवासी गोलू पांडेय. ग्रामीणों का कहना है कि नवरात्रि के दौरान ठोठरी में दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई थी. 

इस घटना को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त गुस्सा देखने को मिल रहा है. गांववालों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही के चलते हाईटेंशन तार इतनी नीची लटक रही है. इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए कई बार शिकायत की गई लेकिन, विभाग ने इसे अनसुना कर दिया. 

Published at : 03 Oct 2025 09:57 AM (IST)
