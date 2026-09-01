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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद

'जमीनी हकीकत से कोसों दूर', GDP ग्रोथ को लेकर बोले सपा सांसद

समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने देश की पहली तिमाही की जीडीपी ग्रोथ के आंकड़ों पर सवाल उठाए हैं. उन्होंने कहा कि ये आंकड़ें जमीनी हकीकत से दूर है. हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 01 Sep 2026 01:48 PM (IST)
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वैश्विक चुनौतियों के बीच भारत की जीडीपी ग्रोथ 7.8 फ़ीसद तक पहुँच गई है. जिसे लेकर केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी बेहद उत्साहित हैं. लेकिन, इन आंकड़ों पर समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद अवधेश प्रसाद ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने दावा किया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है. ये रिपोर्ट जमीनी सच्चाई से अलग है. 

सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने पहली तिमाही के जीडीपी के आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए इन्हें ग़लत बताया और कहा कि ये आंकड़े जमीनी हकीकत से बहुत दूर है. आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था बहुत लड़खड़ा गई है. हमारी विदेश नीति और अर्थव्यवस्था अमेरिका के हाथ गिरवी हो गई है, इसलिए, ये सच्चाई से कोसों दूर दिख रहे है. 

राम मंदिर के सीईओ के चयन पर भी घेरा

सपा सांसद ने इस दौरान राम मंदिर के सीईओ के चयन पर सवाल उठाए और कहा कि इस मामले में जो कुछ भी हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है. ट्रस्ट को इसमें कोई अधिकार नहीं दिया गया है. हमने यह कई बार कहा है और हमारे नेता अखिलेश यादव ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक समिति का गठन होना चाहिए था. क्योंकि यह एक बड़ा मुद्दा है. ये करोड़ों लोगों की आस्थाओं से जुड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है. 

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सपा सांसद ने कहा कि जो बड़े मुद्दे होते हैं उन्हें बड़े स्तर से ही निपटाया जा सकता है. लेकिन, बड़ी मछली को बचाने की नीयत से, जो वास्तव में जिम्मेदारी उनको बचाने के लिए ये गठन हुआ है., इसकी रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है.

एक समय आएगा जब पूरा देश एक दिन इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, और भारतीय जनता पार्टी और उसके संघी परिवार को इसके नतीजों का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि राम मंदिर के सीईओ के चयन की प्रक्रिया अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है. आज शॉर्ट लिस्ट किए गए तीन नामों को ट्रस्ट को सौंप दिया जाएगा. जिसके बाद किसी एक के नाम पर फाइनल मुहर लग जाएगी.

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 01 Sep 2026 01:48 PM (IST)
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