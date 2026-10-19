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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडटाइगर बहुत ही मासूम और विनम्र..., बॉलीवुड एक्टर पर हुई फायरिंग पर बोले रवि किशन

टाइगर बहुत ही मासूम और विनम्र..., बॉलीवुड एक्टर पर हुई फायरिंग पर बोले रवि किशन

बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना को गोरखपुर सांसद रवि किशन ने बहुत दुखद और बहुत चिंता का विषय है. साथ की भरोसा जताया है कि महाराष्ट्र पुलिस आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेगी.

Written By : धीरज गुप्ता |  Updated at : 19 Oct 2026 11:30 AM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना पर गोरखपुर सांसद और भोजपुरी फिल्म के एक्टर रवि किशन ने प्रतिक्रिया दी है. सांसद रवि किशन ने कहा, "हमें महाराष्ट्र पुलिस पर पूरा भरोसा है. जांच की जाएगी और जो भी दोषी पाया जाएगा, उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी. टाइगर बहुत ही मासूम और विनम्र इंसान हैं."

पटना दौरे पर पहुंचे गोरखपुर सांसद रवि किशन पत्रकारों से बातचीत की. मीडिया से बात करते हुए बीजेपी सांसद रवि किशन ने बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना पर प्रतिक्रिया दी. सांसद रवि किशन ने कहा कि एक्टर टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग की घटना बहुत दुखद और बहुत चिंता का विषय है.

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जांच के दोषी को मिलेगी कठोर से कठोर सजा- रवि किशन

गोरखपुर सांसद ने कहा, "टाइगर श्रॉफ पर हमला जांच का विषय है. महाराष्ट्र पुलिस पर हमे पूरा भरोसा है. जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी. रवि किशन ने कहा कि यह घटना बहुत चिंता का विषय है. टाइगर बहुत ही मासूम और विनम्र इंसान हैं." उन्होंने भगवान से टाइगर श्रॉफ की रक्षा की प्रार्थना की है. साथ ही कहा कि महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार कोई कसर नहीं छोड़ रही है, बहुत जल्द सारे आरोपी पकड़ जाएंगे.

मुंबई के जुहू इलाके में टाइगर श्रॉफ पर हुई थी फायरिंग

दरअसल, बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ पर रविवार (18 अक्टूबर 2026) की शाम को मुंबई के जुहू इलाके में फायरिंग हुई थी. बताया गया कि रविवार शाम को जुहू में एक फुटबॉल ग्राउंड से बाहर अपनी बीएमडब्ल्यू कार से निकलते वक्त टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग की गई थी. हमलावरों ने नजदीक से कार पर कई राउंड फायरिंग की. इस फायरिंग में टाइगर श्रॉफ को गोली नहीं लगी, लेकिन कांच के टुकड़े लगने और गनपाउडर से उनका हाथ झुलस गया है. फिलहाल महाराष्ट्र पुलिस जांच कर रही है.

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About the author धीरज गुप्ता

धीरज गुप्ता सितंबर 2023 से एबीपी न्यूज में कंसल्टेंट के तौर पर स्टेट टीम का हिस्सा हैं. वे उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से जुड़ी राजनीति और अपराध की खबरें कवर करते हैं. सतना से पत्रकारिता की शुरुआत करने के बाद उन्होंने भोपाल में न्यूज चैनल और डिजिटल मीडिया में काम किया है. पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले धीरज गुप्ता ने रीवा स्थित अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय से B.Com और M.Com किया है. इसके बाद उन्होंने चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में डिप्लोमा किया है.
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Published at : 19 Oct 2026 11:30 AM (IST)
Tags :
Tiger Shroff UP NEWS RAVI KISHAN
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