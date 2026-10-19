Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में कुर्मी CM के लिए लगे पोस्टर, अनुप्रिया-पल्लवी पटेल से खास अपील

लखनऊ में कुर्मी CM के लिए लगे पोस्टर, अनुप्रिया-पल्लवी पटेल से खास अपील

लखनऊ में कुर्मी समाज से यूपी का मुख्यमंत्री बनाए जाने की माँग तेज हो गई है. इसे लेकर कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति ने अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल समेत तमाम कुर्मी नेताओं को साथ आने की अपील की.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 19 Oct 2026 10:48 AM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में कुर्मी समाज से किसी चेहरे के मुख्यमंत्री बनाए जाने की माँग तेज होती जा रही है. राजधानी लखनऊ में कुर्मी समाज की एकता और समाज का मुख्यमंत्री की मांग को लेकर कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें कुर्मी समाज के नेताओं अनुप्रिया पटेल, पल्लवी पटेल और डॉ आरएस पटेल को एकजुट होने की अपील की गई है. 

राजधानी लखनऊ में दर्जनों प्रमुख स्थानों पर कुर्मी समाज की एकता के होर्डिंग लगाए गए हैं, जिनके जरिए एक खास जन जागरण अभियान तेज किया गया है. इस होर्डिंग के जरिए संदेश दिया गया है कि अब सामाजिक ठेकेदारी नहीं, समाज का साथ चलेगा. पोस्टर पर बड़ा शब्दों में लिखा है- '2027 में कुर्मी मुख्यमंत्री की बात' 

UP Election: सपा सम्मेलन में खाली कुर्सियों पर सियासत, BJP बोली- 'साथ नहीं जनता...'

कुर्मी समाज के नेताओं का साथ आने की अपील

ये पोस्टर कुर्मी मुख्यमंत्री अभियान समिति की ओर से लगाए है. जिसमें सभी राजनीतिक दलों को एक मंच पर लाने की पहल की गई है. इस समिति ने आह्वान किया कि राजनीतिक मतभेदों को त्यागकर समाज हित में आवाज़ बुलंद करने का समय आ गया है. इसके साथ ही उन्होंने अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल, अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल और डॉ. आरएस पटेल समेत तमाम कुर्मी समाज के नेताओं से एकजुट होने की अपील है. 

कुर्मी सीएम की माँग को लेकर सियासत

इस समिति ने कुर्मी समाज की एकता, सम्मान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर अभियान शुरू किया है. इसके लिए 2 नवंबर 2026 को लखनऊ में कुर्मी समाज की महापंचायत आयोजित करने की तैयारी है. जिसमें तमाम सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों, मंत्रियों, सांसदों और विधायकों को आमंत्रित करने की पहल की गई है. 

इस महापंचायत में 2027 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज की राजनीतिक भागीदारी और मुख्यमंत्री पद पर प्रतिनिधित्व की मांग पर चर्चा होगी. समिति के संयोजक पटेल अभिषेक चौधरी ने कि कुर्मी समाज को एकता, संगठन, संघर्ष और सम्मान के लिए एकजुट होकर आगे आना चाहिए. 

पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह के भविष्य पर संकट! सीएम योगी के इस कदम हलचल तेज

Published at : 19 Oct 2026 10:48 AM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सोनभद्र: बीजेपी MLA का व्हाट्सएप नंबर हैक, की पैसे की मांग, FIR दर्ज
सोनभद्र: बीजेपी MLA का व्हाट्सएप नंबर हैक, की पैसे की मांग, FIR दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather Updates: यूपी में बारिश पर लगा ब्रेक, मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम ठंडक बढ़ी
यूपी में बारिश पर लगा ब्रेक, मौसम हुआ सुहाना, सुबह-शाम ठंडक बढ़ी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Election: सपा सम्मेलन में खाली कुर्सियों पर सियासत, BJP बोली- 'साथ नहीं जनता...'
सपा सम्मेलन में खाली कुर्सियों पर सियासत, BJP बोली- 'साथ नहीं जनता...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CM योगी आदित्यनाथ ने विधि-विधान से किया महानिशा पूजन व हवन, जगत कल्याण की प्रार्थना
CM योगी ने विधि-विधान से किया महानिशा पूजन व हवन, जगत कल्याण की प्रार्थना
Advertisement

वीडियोज

Mumbai News | Sansani: बॉलीवुड के सितारों पर गैंगस्टर की नजर... मुंबई में खौफ !
Tiger Shroff Firing News: टाइगर श्रॉफ के बिल्कुल सामने थे हमलावर, ताबड़तोड़ फायरिंग, सामने आया VIDEO
Tiger Shroff News: ब्लॉग बनाती रहीं अम्मा.. टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के दौरान क्या हुआ? बड़ा खुलासा !
Tiger Shroff Firing News: लॉरेंस गैंग के अनिल पंडित ने पोस्ट किया, जांच के लिए 15 टीमें बनाई गई
Sandeep Chaudhary : जनता परेशान...कारोबार का नुकसान...कब समाधान? | Rahul Gandhi | SIR | Neha Bora
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
'ऐसे घटिया फैसले पर शर्म आती है', सरकार ने नहीं दी नवी पिल्लई को बधाई तो भड़के शशि थरूर
महाराष्ट्र
पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत
पुणे में खोदा गया 10 फुट गहरा गड्ढा बना जानलेवा, गिरकर बुजुर्ग की मौत
इंडिया
CJP के समर्थन में उतरे जगन मोहन रेड्डी, NDA को लगा बड़ा झटका
CJP के समर्थन में उतरे जगन मोहन रेड्डी, NDA को लगा बड़ा झटका
बॉलीवुड
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
'डरे हुए हैं', टाइगर श्रॉफ पर हमले के बाद एक्टर्स ने किया रिएक्ट, बोले- संभलकर रहना पड़ेगा
क्रिकेट
'शमी ना होता तो...', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
'शमी ना होता तो', NZ टूर पर टीम इंडिया के चयन को लेकर भड़के मोहम्मद कैफ
दिल्ली NCR
Delhi Air Pollution: दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
दिल्ली में खराब हुई हवा, आज आसमान रहेगा साफ, बढ़ेगी ठंड
इंडिया
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
'वे आशुतोष रांका और सौरव दास को...', CJP की रत्ना सिंह ने गंभीर आरोप लगाए
ट्रेंडिंग
सालों बाद सामने आई बेस्ट फ्रेंड, बिलखकर रोई लड़की, वीडियो वायरल
सालों बाद सामने आई बेस्ट फ्रेंड, बिलखकर रोई लड़की, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget