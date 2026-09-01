कोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा? JPNIC को लेकर LDA की रिपोर्ट पर बरसे अखिलेश यादव

लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दावा किया इसके संचालन से एलडीए को 555 करोड़ का नुकसान होगा. जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर इसके संचालन से नुकसान होगा तो कोई व्यापारी घाटे का सौदा क्यों करेगा.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जेपीएनआईसी को लेकर दी गई एलडीए की रिपोर्ट पर सवाल उठाए. इसके साथ ही एलडीए को होने वाले नुकसान को लेकर भी घेरा और कहा मुख्यमंत्री हो या इसका संचालन करने वाला विभाग आखिर वो जेपीएनआईसी को बेचने पर इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं क्या कोई गड़बड़ है?

सपा मुखिया ने उठाए एलडीए पर सवाल

अखिलेश यादव ने लिखा- "ये तो LDA ने सच ही कहा कि अगर JPNIC भाजपा सरकार चलाएगी तो हजारों करोड़ का नुकसान होगा क्योंकि सारी कमाई ये कमीशनखोर भाजपाई और उनके भ्रष्ट अधिकारी खा जाएंगे. वैसे LDA के इन ज्ञानियों-अधिकारियों से ये पूछा जाए कि क्या कोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा मतलब भाजपा और उनके नालबद्ध अधिकारियों को कमीशन भी खिलाएगा और घाटा भी उठाएगा."

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अखिलेश ने लिखा-"अब तो जनता LDA से पूछ रही है : इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको कितना परसेंट कमीशन मिला? LDA अपनी फुल फार्म बदलकर, ये कर ले : Lucknow Destruction Authority (कोष्ठक में : जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी और उनके सरकारी विभाग-महकमे JPNIC बेचने पर इतनी ज्यादसफाई क्यों दे रहे हैं. जनता को ऐसा क्यों लागा, कुछ तो गड़बड़ है."

एलडीए ने किया नुक़सान होने का दावा

बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपीएनआईसी का निजीकरण किए जाने के पक्ष में रिपोर्ट बनाई हैं, जिसमें दावा एलडीए ने दावा किया है कि अगर वो इसका संचालन करते है तो इससे 555 करोड़ का नुकसान होगा. शुरुआत में 150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और 30 साल के संचालन और रखरखाव में 1700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.