Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडकोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा? JPNIC को लेकर LDA की रिपोर्ट पर बरसे अखिलेश यादव

कोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा? JPNIC को लेकर LDA की रिपोर्ट पर बरसे अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जेपीएनआईसी को निजी हाथों में दिए जाने पर एलडीए की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और पूछा अगर ऐसा है तो कोई व्यापारी घाटे का सौदा क्यों करेगा?

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 01 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ के जय प्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है. लखनऊ विकास प्राधिकरण ने दावा किया इसके संचालन से एलडीए को 555 करोड़ का नुकसान होगा. जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि अगर इसके संचालन से नुकसान होगा तो कोई व्यापारी घाटे का सौदा क्यों करेगा. 

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर जेपीएनआईसी को लेकर दी गई एलडीए की रिपोर्ट पर सवाल उठाए. इसके साथ ही एलडीए को होने वाले नुकसान को लेकर भी घेरा और कहा मुख्यमंत्री हो या इसका संचालन करने वाला विभाग आखिर वो जेपीएनआईसी को बेचने पर इतनी सफाई क्यों दे रहे हैं क्या कोई गड़बड़ है? 

सपा मुखिया ने उठाए एलडीए पर सवाल

अखिलेश यादव ने लिखा- "ये तो LDA ने सच ही कहा कि अगर JPNIC भाजपा सरकार चलाएगी तो हजारों करोड़ का नुकसान होगा क्योंकि सारी कमाई ये कमीशनखोर भाजपाई और उनके भ्रष्ट अधिकारी खा जाएंगे. वैसे LDA के इन ज्ञानियों-अधिकारियों से ये पूछा जाए कि क्या कोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा मतलब भाजपा और उनके नालबद्ध अधिकारियों को कमीशन भी खिलाएगा और घाटा भी उठाएगा." 

'BJP को हराने के लिए जनता तैयार', सपा सांसद अवधेश प्रसाद का दावा 

अखिलेश ने लिखा-"अब तो जनता LDA से पूछ रही है : इस रिपोर्ट को बनाने के लिए आपको कितना परसेंट कमीशन मिला? LDA अपनी फुल फार्म बदलकर, ये कर ले : Lucknow Destruction Authority (कोष्ठक में : जनता पूछ रही है कि मुख्यमंत्री जी और उनके सरकारी विभाग-महकमे JPNIC बेचने पर इतनी ज्यादसफाई क्यों दे रहे हैं. जनता को ऐसा क्यों लागा, कुछ तो गड़बड़ है."

एलडीए ने किया नुक़सान होने का दावा

बता दें कि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जेपीएनआईसी का निजीकरण किए जाने के पक्ष में रिपोर्ट बनाई हैं, जिसमें दावा एलडीए ने दावा किया है कि अगर वो इसका संचालन करते है तो इससे 555 करोड़ का नुकसान होगा. शुरुआत में 150 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा और 30 साल के संचालन और रखरखाव में 1700 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 01 Sep 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा? JPNIC को लेकर LDA की रिपोर्ट पर बरसे अखिलेश यादव
कोई व्यापारी घाटे का सौदा करेगा? JPNIC को लेकर LDA की रिपोर्ट पर बरसे अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गुन्नौर से मुलायम सिंह थे MLA, डीपी यादव का फैक्टर भी करता है काम, 2027 में क्या होगा?
गुन्नौर से मुलायम सिंह थे MLA, डीपी यादव का फैक्टर भी करता है काम, 2027 में क्या होगा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल में जरा संभल कर....2027 के चुनाव में दांव पर सपा-बीजेपी की प्रतिष्ठा! क्या हैं समीकरण?
संभल में जरा संभल कर....2027 के चुनाव में दांव पर सपा-बीजेपी की प्रतिष्ठा! क्या हैं समीकरण?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
असमोली विधानसभा सीट पर BJP या सपा? किसको परेशान करेगा SIR! जानें पूरा समीकरण
असमोली विधानसभा सीट पर BJP या सपा? किसको परेशान करेगा SIR! जानें पूरा समीकरण
Advertisement

वीडियोज

AI BRAIN SURGERY: AI ने की दुनिया की पहली 'ब्रेन' सर्जरी, Rhys Hibbert हो गए ठीक... हो गया चमत्कार!
अंकित का मर्डर...साजिश की बिसात...'शह-मात' का खेल !
भारतीय नौसेना की ताकत मजबूत, कई खूबियों से लैस है INS निपुण
दौड़ती बस में छात्रा से गैंगरेप..पुलिस सोती रही!?
Bilawal Bhutto की विलायती बेगम आने वाली हैं ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP Protest Case LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
CJP प्रोटेस्ट केस LIVE: SC रद्द करेगा FIR? दिल्ली पुलिस ने 13 मामलों में लिया बड़ा फैसला
पंजाब
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
अमृतसर में सांसद तरुण चुघ के घर AAP का प्रदर्शन, भारी पुलिस बल तैनात
इंडिया
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने...', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
'सोना नहीं खरीदें, विदेश घूमने न जाएं', GDP पर पीएम मोदी का बड़ा संदेश
आईपीएल 2026
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
IPL 2027 में धोनी बन सकते हैं CSK के मेंटॉर, कोच की तलाश अब भी जारी
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
अब ओटीटी पर गर्दा उड़ाएगी 'आवारापन 2', जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
विश्व
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
सिंधु जल संधि पर फैसले के बाद जहर उगलने लगा PAK, हिना रब्बानी बोलीं- 'भारत को...'
शिक्षा
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 का आवेदन टला, आज से शुरू नहीं होगी प्रक्रिया
Home Tips
White Socks Washing Tips: काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
काले पड़ गए हैं सफेद मोजे? 1 आसान ट्रिक से चमकेंगे नए जैसे
ABP NEWS
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
कॉलेज प्रिंसिपल के ऑफ़िस से ज़बरदस्ती हटाई गई PM मोदी की तस्वीर, वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
SDM ऑफिस के बाहर समर्थकों के बीच लाठी-डंडों से हुई झड़प का लाइव फुटेज।
ABP NEWS
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
चोरी करने से पहले सांप ने शिवलिंग के सामने सिर झुकाया; वीडियो वायरल हुआ।
ABP NEWS
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
प्रसाद बेचने की होड़ में दुकानदार आपस में ही भिड़ गए।
ABP NEWS
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
नीतीश कुमार को शॉल ओढ़ाने आए डॉक्टर के साथ उन्होंने क्या किया? वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget