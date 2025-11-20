आला हजरत खानदान की बहू ने किया खुद पर चाकू से हमले का दावा, पति और मौलाना तौकीर पर लगाए आरोप
Bareilly News: मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई की बहू निदा खान ने आरोप लगाया कि मंगलवार रात काले कपड़े और कंधे पर बैग लिये एक युवक उनके घर के अंदर घुसा और उन पर हमला करने की कोशिश की.
उत्तर प्रदेश के बरेली में इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के प्रमुख और बरेली के आला हजरत परिवार से जुड़े मौलाना तौकीर रजा के बड़े भाई की बहू निदा खान ने खुद पर हमले का दावा किया और इसके लिये अपने पति और मौलाना तौकीर से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया.
निदा खान ने इस संबंध में बारादरी थाने में शिकायत दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि मंगलवार रात करीब नौ बजे काले कपड़े पहने और कंधे पर बैग लिये एक युवक उनके घर के अंदर घुस आया, सीढ़ियां चढ़कर सीधे पहली मंजिल पर पहुंचा.
चाकू से हमला करने की कोशिश
आरोपी युवक का जब उन्होंने विरोध किया तो उसने बैग से चाकू निकाल लिया और उन पर हमला करने की कोशिश करने लगा. निदा खान ने कहा कि घर के लोगों ने शोर मचाया और उसे मारने के डंडा उठाया तो युवक जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया.
निदा का आरोप लगाया कि पूरी घटना घर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई जिसे उन्होंने पुलिस को सौंप दिया है. निदा ने इस घटना के लिये अपने पति शीरान रजा और जेल में बंद मौलाना तौकीर रजा से जुड़े लोगों को जिम्मेदार ठहराया है.
निदा खान ने लगाया धमकी देने का आरोप
निदा का अपने पति से विवाद है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है. निदा ने दावा किया कि पिछले कई महीने से उन्हें लगातार अनजान नंबरों से धमकियां मिल रही थीं, उनकी गाड़ी का पीछा भी किया जाता रहा है. उन्होंने कहा कि यह सब उनके पति, ससुराल पक्ष और मौलाना तौकीर रजा से जुड़े कट्टरपंथी लोगों के इशारे पर हो रहा है.
आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान 26 सितंबर को बरेली में 'आई लव मुहम्मद' लिखे पोस्टरों को लेकर हुए विवाद के बाद भड़की हिंसा में संलिप्तता के आरोप में जेल में हैं. वो अक्सर अपने बयानों को लेकर भी काफी विवादों में रहते हैं.
