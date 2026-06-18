अखिलेश यादव के विधायक के खिलाफ FIR, बीजेपी सांसद कंगना रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में समाजवादी पार्टी (सपा) के एक विधायक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. साइबर पुलिस थाना प्रभारी राजीव कुमार तिवारी ने कहा कि रानीगंज के सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा का कथित तौर पर सोशल मीडिया पर रनौत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का एक वीडियो वायरल हुआ था.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वीडियो के आधार पर बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अंशुमान सिंह ने शिकायत देकर आरोप लगाया कि सपा विधायक ने महिला सांसद के खिलाफ अनुचित टिप्पणी की है. पुलिस ने वर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के प्रावधानों सहित संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.

पुलिस ने शिकायत के आधार पर दर्ज की एफआईआर

सपा विधायक राकेश कुमार वर्मा ने सोशल मीडिया पर एक कंगना रनौत के नाम का जिक्र करके ऐसा पोस्ट किया था, जिसे लेकर अब यूपी की राजनितिक हलचल तेज है. इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं. अब इस मामले पर पुलिस ने शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है.

प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं राकेश कुमार वर्मा

बता दें कि राकेश कुमार वर्मा प्रतापगढ़ की रानीगंज विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक हैं और इन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के टिकट पर चुनाव जीता था. इससे पहले वह अपना दल के टिकट पर विश्वनाथगंज से दो बार विधायक का चुनाव जीते हैं. साल 2022 के चुनाव में राकेश वर्मा ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और मौजूदा विधायक अभय कुमार ऊर्फ धीरज ओझा को हराया था.

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