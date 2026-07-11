गोरखपुर: जनता दर्शन में CM योगी ने सुनी फरियाद, भू-माफियाओं और दबंगों पर कार्रवाई के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन गोरखनाथ मंदिर के महंत दिग्विजय नाथ सभागार में जनता दर्शन आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनीं. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जनता दर्शन में पीड़ितों की हर संभव मदद करें. उन्होंने जनता दर्शन में आए पीड़ितों को इलाज में हर संभव मदद का भरोसा दिलाया. भू-माफिया और दबंगों पर सख्त कार्रवाई के अधिकारियों को निर्देश दिए.

इस दौरान मुख्यमंत्री ने पारिवारिक और जमीनी विवादों के निस्तारण का भरोसा दिया. इसके पूर्व मुख्यमंत्री गोशाला पहुंचे और वहां पर गाय को रोटी और गुड़ खिलाकर वह सेवा की. मुख्यमंत्री शनिवार को गोरखपुर को सड़क और शहर के विकास से संबंधित परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर सौगात देंगे.

SC-ST और OBC समाज से बने KGMU का कुलपति, पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की सरकार से मांग

खराब मौसम में भी सीएम ने सुनीं लोगों की समस्याएं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जनसेवा सर्वोपरि’ के ध्येय से शनिवार सुबह मौसम प्रतिकूल होने के बावजूद जन समस्याओं के निस्तारण के निस्तारण के लिए ‘जनता दर्शन’ किया. बारिश में दूरदराज से आए लोगों से उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनीं.

मुख्यमंत्री ने समस्या के समाधान का दिया आश्वासन

मुख्यमंत्री ने समस्या लेकर आए लोगों से आत्मीयता से संवाद करते हुए कहा, ‘घबराइए मत, हर समस्या का समाधान कराया जाएगा, सरकार सबकी भरपूर मदद करेगी.’ जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूद अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और तत्परता से उसका समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण कराएं.

सीएम ने 200 से अधिक लोगों की सुनी फरियाद

बारिश के चलते, मुख्यमंत्री के निर्देश पर लोगों की सुविधा के लिए शनिवार सुबह जनता दर्शन का आयोजन गोरखनाथ मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन सभागार में किया गया. इस दौरान सीएम योगी ने करीब 250 लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनका समाधान करने का निर्देश दिया. कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक पहुंचकर मुख्यमंत्री ने उनकी पीड़ा जानीं. उन्हें आश्वस्त किया कि सभी की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित किया जाएगा.

भू-माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश

जनता दर्शन में कुछ महिलाओं ने पट्टीदारों द्वारा तो कुछ ने दबंगों द्वारा उनकी जमीन कब्जा करने की शिकायत की. इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पारिवारिक जमीनी विवादों की स्थिति में पैमाइश व अन्य जांच कराने के बाद निष्पक्ष निस्तारण किया जाए. यदि किसी दबंग ने किसी गरीब की जमीन हड़पी है तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए.

बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद का दिया भरोसा

हर बार की तरह शनिवार को भी जनता दर्शन में कुछ लोग गंभीर बीमारियों के इलाज में आर्थिक मदद की गुहार लेकर पहुंचे थे. ऐसे मामलों में सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज में अस्पताल के इस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द पूर्ण कराकर शासन में भेजें. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से इलाज के लिए पर्याप्त राशि दी जाएगी.

सीएम योगी ने की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर की गोशाला में मुख्यमंत्री ने की गोसेवा

गोरखनाथ मंदिर प्रवास के दौरान शनिवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दिनचर्या परंपरागत रही. प्रातःकाल गुरु गोरखनाथ और अपने ब्रह्मलीन गुरुदेव महंत अवेद्यनाथ जी का आशीर्वाद लेने के बाद सीएम योगी ने मंदिर की गोशाला में गोसेवा की. उन्होंने गोवंश को अपने हाथ से गुड़-रोटी खिलाकर उन पर स्नेह बरसाया.

मेरठ दलित छात्रा हत्याकांड: अखिलेश यादव ने पीड़ित परिजनों से की मुलाकात, कहा- PDA अब सहेगा नहीं