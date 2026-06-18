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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमिर्जापुर: महिला थाने में तैनाती...वर्दी पर 1 स्टार, यूपी में धरा गया एक और फर्जी इंस्पेक्टर

मिर्जापुर: महिला थाने में तैनाती...वर्दी पर 1 स्टार, यूपी में धरा गया एक और फर्जी इंस्पेक्टर

Mirzapur News In Hindi: कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी में कथित इंस्पेक्टर ने पब्लिक के पूछने पर बताया कि वह प्रयागराज से मिर्जापुर आया है. उसकी तैनाती महिला थाने में है.

Reported By : अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर |  Edited By: अंकुल कौशिक |  Updated at : 18 Jun 2026 03:16 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कलेक्ट्रट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को इंस्पेक्टर बताते हुए रौब गांठने लगा. उसकी हरकतें देख पब्ल्कि को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी. जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की.

पुलिस को उसके पास से एक आई कार्ड भी मिला हैं जिसमें उसका नाम शिवपाल इंस्पेक्टर लिखा है. आरोपी व्यक्ति ने खुद की तैनाती महिला थाने में बताई है और प्रयागराज से यहां ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कर रहा था. हरकतें देख कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बता रहे हैं.

बताया इंस्पेक्टर- वर्दी पर एक ही स्टार 

कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी में कथित इंस्पेक्टर ने पब्लिक के पूछने पर बताया कि वह प्रयागराज से मिर्जापुर आया है. उसकी तैनाती महिला थाने में है. पब्लिक को उसे हावभाव और बातचीत से शक हुआ. फिर इंस्पेक्टर की वर्दी पर तीन स्टार होते हैं, जबकि इस व्यक्ति की वर्दी पर एक ही स्टार था. वर्दी भी ढीली-ढाली थी. इसलिए शक और गहरा गया.

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पुलिस ने शुरू की कार्रवाई-मंदबुद्धि की आशंका 

सीओ सिटी अमित कुमार बताया कि वर्दी में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है. एक स्टार लगा हुआ है, प्रथम दृष्टया लग रहा है विक्षिप्त है. पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है .जल्द ही पता किया जाएगा कहां का रहने वाला है. वर्दी कहां से पाया क्यों पहनकर घूम रहा है ?

दरअसल ये मामला इसलिए भी गर्मा गया क्यूंकि अभी दो दिन पहले राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस बताकर दुकानदारों पर रौब गांठ रहा था. फिर पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि फर्जी है. इसी तरह मिर्जापुर में फर्जी इंस्पेक्टर की कहानी भी,लेकिन ये वर्दी पहनकर सार्वजनिक स्थान पर घूमना बड़ा सवाल है.

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About the author अनुज श्रीवास्तव, मिर्जापुर

अनुज श्रीवास्तव साल 2005 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े एक अनुभवी मीडिया प्रोफेशनल हैं. हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में उनकी गहरी समझ है. अपने पेशे के साथ-साथ उन्हें सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि है.
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Published at : 18 Jun 2026 03:16 PM (IST)
Tags :
Fake Inspector UP NEWS Mirzapur News
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