मिर्जापुर: महिला थाने में तैनाती...वर्दी पर 1 स्टार, यूपी में धरा गया एक और फर्जी इंस्पेक्टर

उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में कलेक्ट्रट परिसर में उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति पुलिस की वर्दी पहनकर खुद को इंस्पेक्टर बताते हुए रौब गांठने लगा. उसकी हरकतें देख पब्ल्कि को शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गयी. जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की.

पुलिस को उसके पास से एक आई कार्ड भी मिला हैं जिसमें उसका नाम शिवपाल इंस्पेक्टर लिखा है. आरोपी व्यक्ति ने खुद की तैनाती महिला थाने में बताई है और प्रयागराज से यहां ड्यूटी ज्वाइन करने की बात कर रहा था. हरकतें देख कुछ लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी बता रहे हैं.

बताया इंस्पेक्टर- वर्दी पर एक ही स्टार

कलेक्ट्रेट परिसर में पुलिस की वर्दी में कथित इंस्पेक्टर ने पब्लिक के पूछने पर बताया कि वह प्रयागराज से मिर्जापुर आया है. उसकी तैनाती महिला थाने में है. पब्लिक को उसे हावभाव और बातचीत से शक हुआ. फिर इंस्पेक्टर की वर्दी पर तीन स्टार होते हैं, जबकि इस व्यक्ति की वर्दी पर एक ही स्टार था. वर्दी भी ढीली-ढाली थी. इसलिए शक और गहरा गया.

यह भी पढ़ें: 'कांप क्यों रहे हो अखिलेश?' डिंपल यादव का नाम लिखकर अब ओपी राजभर ने किया बड़ा दावा

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई-मंदबुद्धि की आशंका

सीओ सिटी अमित कुमार बताया कि वर्दी में एक व्यक्ति को पकड़ा गया है. एक स्टार लगा हुआ है, प्रथम दृष्टया लग रहा है विक्षिप्त है. पूरे मामले की पूछताछ की जा रही है .जल्द ही पता किया जाएगा कहां का रहने वाला है. वर्दी कहां से पाया क्यों पहनकर घूम रहा है ?

दरअसल ये मामला इसलिए भी गर्मा गया क्यूंकि अभी दो दिन पहले राजधानी लखनऊ में एक व्यक्ति खुद को नोएडा में तैनात आईपीएस बताकर दुकानदारों पर रौब गांठ रहा था. फिर पुलिस की पूछताछ में खुलासा हुआ कि फर्जी है. इसी तरह मिर्जापुर में फर्जी इंस्पेक्टर की कहानी भी,लेकिन ये वर्दी पहनकर सार्वजनिक स्थान पर घूमना बड़ा सवाल है.

यह भी पढ़ें: चढ़ावा चोरी मामले के बीच CM योगी करेंगे राम लला के दर्शन, डीएम ने चंपत राय से कहा- दूरी बनाएं