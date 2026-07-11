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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जहां भगवान राम हों वहां...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान

'जहां भगवान राम हों वहां...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर इकबाल अंसारी का बड़ा बयान

Ayodhya Ram Mandir चढ़ावा चोरी मामले में बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इक़बाल अंसारी की प्रतिक्रिया आई हैं. उन्होंने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि सरकार को जो कार्रवाई कर रही है उससे हम खुश हैं.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 11 Jul 2026 01:22 PM (IST)
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अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी विवाद के बीच बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल असांरी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने दान चोरी की घटना पर दुख जताया और कहा कि इस घटना से करोड़ों हिन्दुओं को चोट पहुंची हैं लेकिन अब जो सरकार ने नए नियम बनाए हैं उसकी हम तारीफ करते हैं. अगर ये सब पहले हो जाता ये घटना नहीं होती. 

इकबाल अंसारी ने कहा- "अयोध्या धर्म की नगरी रही, भगवान राम की नगरी रही और सभी की आस्था की नगरी है. जहां भगवान राम हों वहां पर जो घटनाएं घटीं वो बड़े दुख की बात हैं. इस बात का दुख सभी को हुआ है." 

लोगों की आस्था भगवान राम में नहीं होगी कम

उन्होंने कहा कि इस घटना के बाद सरकार ने जो प्लान बनाया है क़ानून नियम बनाए हैं. उसकी हम तारीफ करते हैं कि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा ना हो. सरकार जो काम कर रही है उससे सभी लोग खुश हैं. हम भी खुश हैं और यही होना भी चाहिए. यही कानून अगर पहले होता तो ये घटना नहीं घटती. 

अयोध्या की आस्था अभी भी लोगों में बनी हुई हैं और आगे भी बनी रहेगी. क्योंकि, ये लोगों की सदियों की आस्था है. जिन लोगों ने राम मंदिर में गलत किया है. उनके ऊपर आँच तो आ ही गई है और वो लोग अब कानून के शिकंजे में हैं. ये अयोध्या भगवान राम की नगरी है और सरकार की देन हैं. जिन लोगों ने जो कुछ किया आज उसकी सजा उन लोगों को मिल रही है और मिलेगी . 

चढ़ावा चोरी के दोषियों पर होगी कड़ी कार्रवाई

इक़बाल अंसारी ने कहा कि भगवान राम पर जो आस्था थी वो अब भी बनी है और आगे भी बनी रहेगा. ये भगवान राम की नगरी है. जिन लोगों ने गलत किया है उस पर कार्रवाई होगी. आप लोग भ्रमित न हो. 

बता दें कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ़्तार सभी आठ आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही हैं. इस मामले में पुलिस लगातार चढ़ावे की राशि और उससे खरीदे गए कीमती सामान को बरामद कर रही है. ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय और न्यासी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को भी स्वीकार कर लिया गया है और अब चढ़ावा की गिनती के लिए नई व्यवस्था बनाई जा रही है. 

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 11 Jul 2026 01:20 PM (IST)
Tags :
Ayodhya Ram Mandir Iqbal Ansari UP NEWS
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