उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर जमकर सियासत हो रही हैं. समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर इसे जल्दबाजी में कराने का आरोप लगा रही है. इस बीच सपा विधायक डॉ वीरेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि इसके चमत्कार से ही बिहार में एनडीए की जीत हुई.

मऊ की जंगीपुर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ वीरेंद्र यादव ने एसआईआर को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि SIR के चमत्कार से बिहार में तेजस्वी यादव को सत्ता पक्ष ने 90 सीट से 25 तक सीमित कर दिया है. उन्होंने कहा कि एसआईआर एक प्रक्रिया है जो 30 दिनों में नहीं पूरी हो पाएगी.

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने हालांकि एसआईआर में एक सप्ताह का समय बढ़ाया दिया है लेकिन, SIR को सही तरीके से लागू करने के लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कम से कम तीन महीने को समय मांगा है. उन्होंने कहा कि लोगों में एसआईआर को लेकर अविश्वास बना हुआ है.

सपा विधायक ने SIR को लेकर साधा निशाना

सपा विधायक ने कहा कि बिहार के चुनाव से सभी लोग आहत हैं एसआईआर को फॉलो सबको करना है लेकिन समय कम है. जो चीज लागू हो गया ना उसे हम गलत कह पाएंगे और पूर्णता सही भी नहीं कह पाएंगे क्योंकि, जब समय मिलेगा तभी हम उसे पूरा कर पाएंगे.

डॉ वीरेंद्र यादव ने कहा कि एसआईआर का विरोध और होना चाहिए. अभी लोकसभा में चल रही है और जब विधानसभा का सत्र चलेगा तब हम लोग भी इसका विरोध करेंगे. उन्होंने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में डाटा की चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है.

'किस चमत्कार से जीता एनडीए'

बिहार में जनता इन्हें नकार चुकी थी लेकिन अपने तंत्र के माध्यम से यह लोग चुनाव में जीतकर वापस आए हैं. सपा विधायक ने सवाल किया जब तेजस्वी यादव पिछले विधानसभा में 90 सीट पर थे तो ऐसी क्या उन्हें कमी हो गई कि इस बार 25 सीट पर सीमित हो गए. सरकार का ऐसा कौन सा चमत्कार था?

भारत का चुनाव आयोग अब डॉ भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिए गए वोट देने के अधिकार को समाप्त करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है.

कफ सिरप कांड को लेकर अखिलेश यादव ने साधा निशाना, 'वन डिस्ट्रिक वन माफिया' चला रही सरकार



