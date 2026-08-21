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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमथुरा के निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल में शटरिंग गिरी, कई मजदूर दबे, 3 की मौत

मथुरा के निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल में शटरिंग गिरी, कई मजदूर दबे, 3 की मौत

Mathura News: मथुरा के वृंदावन कोतवाली में निर्माणाधीन ओमेक्स मॉल शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक मजदूर घायल हो गया है.

Written By : अनिल सारस्वत |  Updated at : 21 Aug 2026 11:31 AM (IST)
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मथुरा में एक निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से बड़ा हादसा हो गया. जहां मॉल की शटरिंग अचानक भरभरा गिर पड़ी, जिसके नीचे कई मज़दूर दब गए. इस हादसे में तीन मजदूर की मौत हो गई और एक मजदूर घायल बताया जा रहा है. इस हादसे के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही फ़ायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया है. 

ये घटना वृंदावन कोतवाली क्षेत्र स्थित रूकमणि विहार में बन रहे ओमेक्स मॉल की है. इस मॉल की तीसरी मंज़िल पर शटरिंग का काम चल रहा था, जिस पर लेंटर गिर रहा था. इसके लिए नाइट शिफ्ट में मजदूर काम कर रहे थे, इसी दौरान सुबह तड़के अचानक शटरिंग भरभराकर गिर पड़ी और ये हादसा हो गया. जिसके बाद घटना स्थल पर चीख पुकार मच गई.  

निर्माणाधीन मॉल की शटरिंग गिरने से हादसा 

शटरिंग गिरने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुँच गए और अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गई. शटरिंग गिरने की वजह से वहां काम कर रहे कई मज़दूर इसकी चपेट में आ गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फ़ायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद राहत बचाव शुरू किया गया. 

फायर ब्रिगेड की टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से शटरिंग को हटाने के काम शुरू किया. इस हादसे में तीन मजदूरों की मौत हो गई जबकि एक शख्स घायल है जिसे पास के जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. 

हादसे में जान गंवाने वाले एक मजदूर की पहचान शिवराम के रूप में हुई है. शिवराम ने हाल ही में 7 अगस्त से ही यहां पर काम शुरू किया था. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन टीम लगी हुई है. मलबे को हटाने का काम किया जा रहा है.  

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Published at : 21 Aug 2026 11:31 AM (IST)
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