INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida News: जंतर-मंतर प्रदर्शन का असर, दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा पुलिस का सख्त पहरा; वाहनों की जांच शुरू

Noida News: जंतर-मंतर प्रदर्शन का असर, दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा पुलिस का सख्त पहरा; वाहनों की जांच शुरू

Noida News In Hindi: आप भी नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, जाम से बचने के लिए के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. हालांकि, वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर जाम से बचा जा सकता है.

Written By : रविन्द्र जयंत |  Updated at : 20 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हो रहे प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा से दिल्ली जोड़ने वाली सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है. डीएनडी फ्लाईओवर समेत तमाम सीमाओं पर पुलिस अलर्ट मोड पर है और हर संदिग्ध वाहन की बारीकी से जांच की जा रही है.जिसके कारण नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रेंग-रेंगकर आगे बढ़ने को मजबूर है.

चिल्ला बॉर्डर और DND फ्लाईवे पर भारी ट्रैफिक का दबाव है, जिससे वाहनों की लंबी लाइनें लग गई हैं. वाहनों की लम्बी कतारें और रेंग-रेंगकर कर चल रहे है. राजधानी दिल्ली में चल रहे  प्रदर्शन की आहट से सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद हैं. नोएडा से दिल्ली जाने वाले रास्तों, खासकर DND फ्लाईओवर पर पुलिस का भारी कड़ा पहरा है.

आगरा में 6 दिन बाद सुरक्षित घर लौटा 50 हजार का इनामी तोता 'माऊ', वकील साहब के घर लौटी खुशी

संदिग्ध वाहनों की हो रही सघन चेकिंग

पुलिस द्वारा हर संदिग्ध गाड़ी को रोककर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. पुलिस की इस मुस्तैदी और कड़े सुरक्षा घेरे के कारण यातायात की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. डीएनडी पर गाड़ियों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं और नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने वाला ट्रैफिक रेंग-रेंगकर आगे बढ़ने को मजबूर है."

जाम से बचने के लिए इन रास्तों का करें उपयोग

अगर आप भी नोएडा से दिल्ली की तरफ जाने की योजना बना रहे हैं, जाम से बचने के लिए के लिए अतिरिक्त समय लेकर निकलें. जाम से बचने के लिए इन मार्गों का उपयोग करें, चिल्ला बॉर्डर के बजाय आप DND फ्लाईवे का उपयोग कर सकते हैं, जो अपेक्षाकृत बेहतर विकल्प है. 

यदि आप दक्षिण दिल्ली या फरीदाबाद की ओर जा रहे हैं, तो कालिंदी कुंज मार्ग का विकल्प चुनें. गाजियाबाद की ओर से आ रहे हैं, तो NH-9 के बजाय कोंडली ब्रिज और एनएच-24 का इस्तेमाल करें. सीमा पर चेकिंग जारी है और पुलिस व्यवस्था बनाने में जुटी हुई है.

अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा

About the author रविन्द्र जयंत

रविन्द्र जयंत पत्रकारिता के क्षेत्र में पिछले 16 वर्षों से सक्रिय हैं. बीते 9 वर्षों से एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के साथ जुड़े हैं. एबीपी न्यूज़ से पहले कई बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं. दिल्ली-एनसीआर सहित नोएडा और ग्रेटर नोएडा की क्राइम, सामाजिक और राजनीतिक खबरों पर उनकी गहरी पकड़ है. मास कम्युनिकेशन में पीजी करने के बाद लॉ की पढ़ाई की है. नई जगहों की यात्रा करना पसंद है. मेल आईडी- ravijaint.86@gmail.com
Read More
Published at : 20 Jul 2026 02:55 PM (IST)
Tags :
Noida Police UP News NOIDA NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Noida News: जंतर-मंतर प्रदर्शन का असर, दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा पुलिस का सख्त पहरा; वाहनों की जांच शुरू
जंतर-मंतर प्रदर्शन का असर, दिल्ली बॉर्डर पर नोएडा पुलिस का सख्त पहरा; वाहनों की जांच शुरू
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का विरोध, अजमेर दरगाह में उठी आवाज, 'मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट'
जौहर यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई का विरोध, अजमेर दरगाह में उठी आवाज, 'मुसलमानों को किया जा रहा टारगेट'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Ramayan में पहले रिजेक्ट हुए थे Arun Govil, बाद में बने करोड़ों लोगों के Shri Ram
Hydrogen Train News:न डीजल,न बिजली! भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन! इंजन का राज जानकर रह जाएंगे हैरान!
Lock Upp 2 में Harshad Chopda ने पहली बार साझा किया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक राज
'आधा हिंदुस्तान शूट किया'... Shehnaaz Gill ने बताई अपनी नई फिल्म की grandness की असली वजह
Mercedes G Wagon से BMW XM तक: Ritika Ahuja ने खोले अपने Dream Garage के राज, बोलीं
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Tripura DGP Death: त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
त्रिपुरा के डीजीपी अनुराग धनखड़ ने की खुदकुशी, 2025 में लिया था चार्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा
अमित शाह से शिक्षा मंत्री की मुलाकात के बीच धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अखिलेश का बड़ा दावा
इंडिया
CJP Protest: लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
लाठीचार्ज के बाद बात करने के लिए केंद्र सरकार के किस मंत्री से मिलने पहुंचे CJP प्रवक्ता? खुद कर दिया खुलासा
ओटीटी
OTT Release This Week: इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल, रिलीज हो रही 'मुसाफिर कैफे' से 'आदर्श बाल विद्यालय' तक ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
इस हफ्ते ओटीटी पर मचेगा धमाल, रिलीज हो रही ये 11 धांसू फिल्में-सीरीज
क्रिकेट
इंग्लैंड में गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित शर्मा ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
गेंदबाजों की गलती से हारी टीम इंडिया? रोहित ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उन्होंने बहुत ज्यादा...'
इंडिया
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
'सरकार क्यों डरी, आई एम वेरी सैड...', छात्रों पर बरसी लाठियां तो गुस्से में बोले शशि थरूर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
'हुकूमतों का घमंड-गुरूर...इंकलाब तब आता है', संसद पर प्रदर्शनकारियों के संग्राम को लेकर बोले अखिलेश यादव
शिक्षा
NEET UG Result 2026 Controversy: सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
सवालों के घेरे में NEET UG का रिजल्ट, कहीं OMR शीट बदली तो कहीं आंसर-की से मैच नहीं कर रहा स्कोर!
ENT LIVE
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
Salman Khan ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब, नई तस्वीरें हुईं वायरल
ENT LIVE
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
Ramayana Trailer First Reaction: Yash की एंट्री, Ranbir Kapoor का लुक और VFX ने जीता दिल
ENT LIVE
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
Raktanchal Season 3 Review: गैंग वॉर और दमदार एक्टिंग से भरपूर, टाइमपास के लिए परफेक्ट सीरीज
ABP NEWS
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
Viral Video : शाम 7 बजे लोकल ट्रेन में ये क्या हो गया?
ABP NEWS
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Viral Video : शबाना आज़मी को देखते ही कैसा था अभिजीत दीपके का रिएक्शन?
Embed widget