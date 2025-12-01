'ड्रामा कौन कर रहा है सब जानते हैं...', पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार

संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत में ही एसआईआर को लेकर विपक्ष का हंगामा देखने को मिला, जिसके बाद सदन को स्थगित करना पड़ा. समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने एसाईआर की वजह से बीएलओ पर काम का दबाव होने और वोट काटने का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि हम जानना चाहते हैं कि एसआईआर को लेकर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है.

सपा अध्यक्ष अखिलेश ने कहा कि देश में लोकतंत्र तब मजबूत होगा जब हमारे वोट डालने का अधिकार नहीं छीना जाए. उन्होंने कहा कि कई जगहों पर हाल ये है कि बीएलओ को फॉर्म भरने में भी परेशानी हो रही हैं. उन्हें किसी तरह ट्रेनिंग नहीं दी गई है. एसआईआर लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए होना चाहिए लेकिन बीजेपी चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट कटे.

पीएम मोदी के ड्रामा वाले बयान पर पलटवार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विपक्ष के ड्रामा नहीं करने वाले बयान पर अखिलेश यादव ने कहा कि "ड्रामा कौन कर रहा है आप सभी जानते है. ये जो बीएलओ की जान जा रही है ये ड्रामा है क्या? बीजेपी पुलिस के साथ मिलकर ड्रामा करती है. मतदाताओं पर पिस्तौल लगा देती है."

सपा मुखिया ने कहा कि बीजेपी के पास संसाधन है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता है. बीजेपी ने नोएडा की एक बड़ी कंपनी हायर की है. जो इनके लिए काम कर रही है. इनके पास सबकी मतदाता सूची है. 2024 में जिन बूथ पर बीजेपी हारी है उन बूथों पर बीजेपी वोट काटना चाहती है. इस समय शादी का सीजन चल रहा है ऐसे में एसआईआर क्यों हो रहा है. चुनाव आयोग बीजेपी का सपना पूरा कर रहा है.

सांसद अवधेश प्रसाद ने कही ये बात

वहीं सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जो विचार व्यक्त किया है उनका कोई विरोध नहीं है लेकिन उनकी कथनी और करनी..यानी जो कह रहे हैं वो हो जाए और जनता की ज्वलंत समस्याएं जैसे एसआईआर चल रहा है लोगों के वोट काटे जा रहे हैं. सपा सांसद ने कहा कि लोकतंत्र पर हमला हो रहा है ये तमाम बातें तात्कालिक हैं और जनता से जुड़ी हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए.

