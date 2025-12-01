हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में BJP के इस फैसले से बढ़ सकती है सपा की टेंशन? इन दावों से लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल

यूपी में BJP के इस फैसले से बढ़ सकती है सपा की टेंशन? इन दावों से लखनऊ से दिल्ली तक सियासी हलचल

UP Politics: यूपी में बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर जारी चर्चाओं के बीच अब दावा है कि पार्टी सपा चीफ अखिलेश यादव के पिच पर खेल सकती है!

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 01 Dec 2025 11:34 AM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई वर्ष 2026 में प्रस्तावित पंचायत और वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा फैसला लेने वाली है. पार्टी की यूपी इकाई के अध्यक्ष को लेकर करीब 1 साल से अधिक समय से चर्चा चल रही है. वर्ष 2024 में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के कुछ महीनों बाद से अध्यक्ष पद पर शुरू हुई चर्चा के बारे में दावा किया गया था कि महाकुंभ 2025 के पहले यह ऐलान हो जाएगा.

फिर अनाधिकृत जानकारियां आईं थीं कि संक्रांति 2025 के बाद ऐलान होगा. इस बीच 29 जनवरी 2025 को महाकुंभ में मची भगदड़ ने पार्टी को यह ऐलान करने से रोक दिया. इसके बाद पार्टी ने कथित तौर पर आंतरिक फैसला किया बिहार विधानसभा चुनाव के बाद इस पर निर्णय होगा. इस बीच पार्टी ने जिलाध्यक्षों के ऐलान किए ताकि संगठनात्मक प्रक्रिया जारी रहे. 

बीते ही दिनों यूपी की बीजेपी इकाई ने 14 जिलों के अध्यक्ष घोषित किए. यूपी में बीजेपी के 98 संगठनात्मक जिलों में से अब तक 84 की घोषणा हो चुकी है जो अध्यक्ष चुनने के लिए कोरम पूरा करने की संख्या से बहुत ज्यादा है. अब माना जा रहा है कि राज्य बीजेपी के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया को फिर से रफ्तार मिलेगी.

अब दावा किया जा रहा है कि बीजेपी, यूपी इकाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के पीडीए की काट खोजने के लिए अध्यक्ष पद पर ऐसा फैसला ले सकती है जो सबको चौंका सकती है.

सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बीजेपी की यूपी इकाई में ब्राह्मण या महिला को राज्य की कमान सौंपी जा सकती है. बीजेपी द्वारा घोषित किए गए जिलाध्यक्षों की सूची देखें तो 84 में से 45 सवर्ण, 32 ओबीसी और 7 अनुसूचित जाति से आते हैं. बीजेपी इसके जरिए जिलों में सपा के पीडीए की काट निकालने की कोशिश में है.

बीजेपी देगी ब्राह्मण चेहरा?

वर्ष 2017 में बीजेपी ने यूपी में राज्य अनुमानित 12 फीसदी आबादी वाले ब्राह्मणों को साधने के लिए महेंद्र नाथ पांडेय को अध्यक्ष बनाया था. दरअसल, यूपी में हर चुनाव से पहले विपक्षी दल ऐसा नैरेटिव बनाते हैं जिससे यह माहौल बनता है कि ब्राह्मण यूपी से नाराज हैं. इसका हालिया उदाहरण वर्ष 2022 का चुनाव है. उस चुनाव में सरकार बीजेपी की ही बनी लेकिन 2017 के मुकाबले सीटों की संख्या कम थी. कई ब्राह्मण बहुल सीटों पर बीजेपी को कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ा.अब वर्ष 2027 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए बीजेपी, राज्य में ब्राह्मण अध्यक्ष चुन सकती है.  

साध्वी का नाम चर्चा में कैसे आया?

ब्राह्मण के अलावा यूपी में महिला अध्यक्ष चुने जाने की भी चर्चा है. चर्चा है कि पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को बीजेपी यह जिम्मेदारी दे सकती है. इसके जरिए बीजेपी न सिर्फ महिला बल्कि ओबीसी प्रतिनिधित्व और हिन्दुत्व के मुद्दे को धार देने का संकेत दे सकती है. बीजेपी ने अपने गठन के बाद से अभी तक कभी भी यूपी इकाई की कमान महिला अध्यक्ष को कमान नहीं सौंपी है.

दरअसल, साध्वी का नाम उस वक्त चर्चा में आया जब बिहार में बीजेपी विधायक दल का नेता चुनने की प्रक्रिया में पूर्व सांसद को बतौर सह पर्यवेक्षक पटना भेजा गया. उसके बाद से ही दावे किए जाने लगे कि साध्वी को यूपी में बीजेपी अहम जिम्मेदारी दे सकती है.

यूपी बीजेपी चीफ की रेस में कौन से नाम?

राज्य में महिला अध्यक्ष चुने जाने की चर्चा इसलिए भी है क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए को महिलाओं ने अभूतपूर्व समर्थन दिया. इसको देखते हुए यूपी की महिलाओं को भी अपने पाले में करने के लिए बीजेपी महिला अध्यक्ष चुन सकती है.

इन सब कयासों और अटकलों के बीच माना जा रहा है कि नए साल के बाद बीजेपी कभी भी यूपी के अध्यक्ष की घोषणा कर सकती है. इस क्रम में कई नाम भी बीते डेढ़ साल से चर्चा का केंद्र बने हुए हैं.

ब्राह्मण चेहरे के तौर पर असम प्रभारी और राज्य स्थित बस्ती लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से पूर्व सांसद हरीश चंद्र द्विवेदी का नाम सबसे आगे माना जा रहा है. वहीं ओबीसी वर्ग से योगी सरकार में मंत्री धर्मपाल सिंह, केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, सांसद बाबूराम निषाद का भी नाम चर्चा में है. उधर, अगर पार्टी दलित के हाथ में नेतृत्व सौंपने का फैसला करती है तो इसके लिए रामशंकर कठेरिया, एमएलसी विद्या सागर सोनकर का नाम रेस में है. 

Published at : 01 Dec 2025 11:34 AM (IST)
Tags :
Samajwadi Party BJP Up News Up Politics
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
कौन से हैं वो 14 बिल जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
कौन से हैं वो 14 बिल.... जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
Advertisement

वीडियोज

Punjab News: पंजाब के गुरदासपुर में बदमाशों का बड़ा एनकाउंटर, 2 घायल | Police Encounter
Parliament Winter Session: संसद का शीतकालीन में SIR के मुद्दे पर होगा हंगामा, Rahul का नया एजेंडा!
Bihar Half Encounter: बिहार में सुबह हाफ एनकाउंटर, कल हुई हत्या के बाद बड़ी कार्रवाई | Breaking
Red Fort Blast Update: दिल्ली कार ब्लास्ट मामले में NIA ने आरोपियों के घर की छापेमारी | Breaking
Tamilnadu Accident: हादसे में 11 लोगों की मौत, 40 घायल पैसेंजर को बचाने की कोशिश में हादसा |Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कौन से हैं वो 14 बिल जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
कौन से हैं वो 14 बिल.... जो शीतकालीन सत्र में ला रही सरकार, जानें क्या है विपक्ष का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
यूपी विधानसभा चुनाव में चाहिए सपा से टिकट तो करना होगा ये काम, अखिलेश यादव ने लिया बड़ा फैसला
इंडिया
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
'ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए', संसद के शीतकालीन सत्र से पहले PM मोदी ने विपक्ष को दे डाली ये नसीहत
क्रिकेट
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
इस भारतीय बल्लेबाज ने लगाया बैक टू बैक दूसरा शतक, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में में किया बवाल
भोजपुरी सिनेमा
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
पवन सिंह ने निरहुआ को लगाया गले, मनोज तिवारी के छुए पैर, कपिल के शो में धमाल मचाने आ रहे भोजपुरी के 3 सुपरस्टार
न्यूज़
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारत दौरा खास है?
Explained: ब्रीफकेस में यूरिन वापस जाएगा, खाने से पहले लैब में जांच होगी, पुतिन की सुरक्षा अलग क्यों, कैसे भारतीय दौरा खास है?
जनरल नॉलेज
Indian Word Ban: डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
डोनाल्ड ट्रंप ने बैन किया Indian शब्द, जानें अमेरिका से क्या है इसका कनेक्शन?
शिक्षा
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
NDA में गूंजी बेटी की सफलता की गूंज, यूपी की सिद्धि बनी पहली महिला राष्ट्रपति कांस्य पदक विजेता
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget