उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को ठीक करने के लिए SSR अभियान जारी है. इस बीच समाजवादी पार्टी ने प्रदेश में SSR को लेकर PDA विधानसभा प्रभारी घोषित किए हैं. सपा ने 11 विधानसभा क्षेत्रों में PDA प्रभारी नियुक्त किए हैं. बड़ौत से सुरेंद्र तोमर को जिम्मेदारी सौंपी गई है.

इसके साथ ही लोनी से अनिल कसाना को प्रभारी नियुक्त किया गया है. गाजियाबाद से अभिषेक गर्ग प्रभारी बनाए गए हैं. वहीं, नोएडा से मुकेश शर्मा और हाथरस से रामनारायण काके को जिम्मेदारी दी गई है.

सादाबाद से देवेंद्र अग्रवाल, कालपी से श्रीराम पाल को जिम्मेदारी

इसके अलावा अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने सादाबाद से देवेंद्र अग्रवाल को प्रभारी नियुक्त किया है. वहीं छाता से लोकमणि जादौन को जिम्मेदारी दी गई है. मांट से संजय लाठर को प्रभारी नियुक्त किया गया है. इसके साथ ही बाह से कृष्णा वर्मा निषाद को जिम्मेदारी दी गई है. साथ ही तिलहर से रोशनलाल वर्मा और कालपी से श्रीराम पाल को जिम्मेदारी दी गई है.

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने की BLA को सक्रिय करने की अपील

उधर, कहा जा रहा है कि यूपी में SSR अभियान में सियासी दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA) कम दिलचस्पी दिखा रहे हैं. चुनाव आयोग के डेटा के मुताबिक फॉर्म-6 के जरिए भरे गए 10.39 लाख आवेदनों में बीएलए ने मात्र 6 हजार फॉर्म ही भरवाए हैं. यह कुल आवेदनों का करीब 0.6 फीसदी ही है. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राजनीतिक दलों से अपने बीएलए को और एक्टिव करने की अपील भी की है. उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की भागीदारी बेहद जरूरी है.

वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने, हटवाने या किसी एंट्री में सुधार को लेकर दावे और आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 16 दिसंबर 2026 तक निर्धारित है. जो लोग अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या किसी जानकारी में सुधार करवाना चाहते हैं, वे इस अवधि तक निर्धारित फॉर्म भरकर अपने दावे और आपत्तियां जमा कर सकते हैं. यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं.

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