सहारनपुर की घटना पर रशीदी की आपत्ति, मस्जिद गिराने को बताया 'तानाशाही'

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थिति मस्जिद को गिराए जाने पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कड़ी आपत्ति जताई है, मौलाना साजिद रशीदी ने इस कदम को तानाशाही बताया है. मौलाना रशीदी ने कहा कि, "यह एक धर्म के मानने वालों को कहीं न कहीं नीचा दिखाकर वोट बैंक हासिल करने की बात है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है."

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, "जो भी शिक्षा के केंद्र हैं, चाहे वे धार्मिक हों या दुनियावी संस्थाएं हों, उन्हें ध्वस्त नहीं करना चाहिए. जहां तक वैध-अवैध की बात है, तो एक समयसीमा दी जाए. जो सरकार के अधीन आते हैं, सरकार जिन्हें ग्रांट देती है और वहां इस तरह का काम पाया जाता है, तो सरकार उन्हें मोहलत दे."

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सहारनपुर की घटना तानाशाही

ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने आगे कहा है कि, "मदरसों को गिराना, उन्हें बंद कर देना, जैसे सहारनपुर की कलेक्ट्रेट मस्जिद को गिराया गया. यह एक तानाशाही है. यह एक धर्म के मानने वालों को कहीं न कहीं नीचा दिखाकर वोट बैंक हासिल करने की बात है. इसके अलावा कुछ भी नहीं है."

मस्जिद के नीचे मिला कुआं

सहारनपुर में कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के बाद मलबा हटाने के दौरान एक कुआं निकला है, जिसके बाद मामला और ज्यादा चर्चाओं में आ गया है. प्रशासन के अनुसार, मस्जिद का निर्माण इसी कुएं के ऊपर किया गया था. हालांकि, यह कुआं कब बनाया गया, इसे किसने बनवाया और बाद में इसे बंद करके इसके ऊपर मस्जिद का निर्माण किया गया था या नहीं, इन सवालों से अभी तक पर्दा नहीं हट सका है.

जांच के बाद सामने आएगा कुएं का सच

फिलहाल प्रशासन ने कुएं को सुरक्षित रखने के लिए उसे कवर कर दिया है. अब कुएं की जांच और उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर उसके इतिहास का पता लगाने की कोशिश की जाएगी. तभी स्पष्ट हो पाएगा कि कुआं कितना पुराना है और मस्जिद के निर्माण से पहले वहां इसकी क्या स्थिति थी.

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