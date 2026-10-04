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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज

'जवान होना अच्छी बात...', कांग्रेस में शामिल हुए श्याम सुंदर शर्मा पर RLD का तंज

मथुरा की मांट विधानसभा सीट से आठ बार के विधायक रहे श्याम सुंदर शर्मा शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसे लेकर रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने उन पर तंज कसते हुए निशाना साधा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 04 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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मथुरा जिले की मांट विधानसभा सीट से आठ बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री श्याम सुंदर वर्मा शनिवार को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए. जिसके बाद मांट विधानसभा सीट पर सियासी हलचल तेज हो गई हैं. माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर उन्हें टिकट दे सकती है. जिसे लेकर राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता और जयंत चौधरी के करीबी नेता रोहित अग्रवाल ने उन पर तंज कसा है.

रालोद नेता ने कांग्रेस और श्याम सुंदर शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी तो पहले से ही मांट सीट से अपने प्रत्याशी की ऐलान कर चुकी है. रालोद नेता रोहित अग्रवाल ने श्याम सुंदर शर्मा को घेरते हुए सवाल किया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो पहले से ही मथुरा की मांट सीट से अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर चुके हैं. ऐसे में कांग्रेस में शामिल होने के बाद भी गठबंधन में क्या उन्हें ये सीट मिल पाएगी. 

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रालोद नेता ने उठाए सवाल

रालोद नेता ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'कांग्रेस में शामिल होते ही आठ बार के विधायक श्याम सुंदर शर्मा बोले- “अभी मैं जवान हूँ.” जवान होना अच्छी बात है शर्मा जी, लेकिन मांट की सियासत में एक पेंच है… अखिलेश यादव तो संजय लाठर का टिकट पहले ही घोषित कर चुके हैं. अब सवाल सिर्फ इतना है— जवान कौन रहेगा और टिकट की दौड़ में कौन किनारे लगेगा?'

बता दें कि कांग्रेस में शामिल होने वाले श्याम सुंदर शर्मा मथुरा की मांट सीट से आठ बार विधायक रह चुके हैं. पहली बार वो 1989 में काँग्रेस के ही टिकट से मांट सीट से विधायक बने थे. जिसके बाद से ये सीट उनका गढ़ मानी जाती है. इस बीच उन्होंने कई पार्टियां भी बदलीं. इस सीट से साल 2012 के विधानसभा चुनाव में जयंत चौधरी ने जीत भी दर्ज की थी, हालांकि उन्होंने सांसद रहते हुए यह चुनाव लड़ा था और बाद में सांसद की सीट को ही चुना. इस सीट पर फिर से उपचुनाव हुआ और उपचुनाव में श्याम सुंदर ही जीते.

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About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 04 Oct 2026 08:12 AM (IST)
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