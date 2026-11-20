गोरखपुर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान कथिततौर पर जेसीबी से कुचलकर किशोर की मौत के मामले में पांच लोगों की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है. समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए पुलिस पर पीडीए समाज के लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार करने का आरोप लगाया है.

इसके साथ ही अखिलेश यादव ने गिरफ्तार किए गए लोगों को झूठे आरोपों में जेल भेजे जाने का दावा करते हुए न्यायालय से मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जांच कराने की मांग की है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, "यह दुखद और निंदनीय है. गोरखपुर एक्सीडेंट मामले में पीडीए समाज के साधु यादव, शिवांग निषाद, नरसिंह यादव, राहुल यादव, वीरेंद्र यादव को झूठे आरोपों में जेल भेजे जाने का समाचार मिला है. इस मामले में वीडियो साक्ष्य उपलब्ध हैं, फिर भी ये अन्याय-अत्याचार किया जा रहा है, ये घोर निंदनीय है. माननीय न्यायालय स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले में जांच करे."

दरअसल 18 नवंबर को गोरखपुर में अखिलेश यादव की एयरपोर्ट से चौरीचौरा तक निकली करीब 20 किलोमीटर लंबी रथयात्रा के दौरान एम्स थाना क्षेत्र के झारखंडी के पास 14 वर्षीय किशोर आर्यवर्धन सिंह की जेसीबी की चपेट में आने से मौत हो गई थी. हादसे के बाद पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी.

गोरखपुर पुलिस के मुताबिक, शुरुआत में इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 281 और 106(1) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. बाद में वादी की ओर से दोबारा प्रार्थना पत्र मिलने और विवेचना के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 103(1) और 61(2) की बढ़ोतरी करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई जेसीबी भी जब्त की है.

पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विनोद सिंह, नरसिंह यादव, राहुल यादव, वीरेंद्र यादव और शिवांग निषाद के रूप में की है. पुलिस के अनुसार, जेसीबी चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए किशोर को टक्कर मारी थी. गंभीर रूप से घायल किशोर को एम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था.