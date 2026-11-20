एआईएमआईएम के प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी की आलोचना नहीं करने के आरोपों पर पलटवार किया है. एबीपी न्यूज़ के खास कार्यक्रम सदर्न राइजिंग समिट 2026 में ओवैसी ने कहा कि मैं आलोचना करता हूं, चार साल पहले टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर गोली चली थी. वैपन जाम नहीं हुआ होता तो मैं तो मर गया होता अब तक.

ओवैसी ने आगे कहा, ''UPA में भी हमने UAPA का विरोध किया था. शरजील इमाम और उमर खालिद जेल में सड़ रहे हैं. आपके कानून का हवाला दिया गया. आज भी कह रहा हूं कि जो मुझपर इल्जाम लगा रहे हैं. अखिलेश को चैलेंज है, बी टीम पर बहस कर लें. पांच मिनट में टोपी उतारकर भागेंगे.''

''BJP मुस्लिम को टिकट नहीं देती''

ओवैसी ने सपा प्रुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, ''बीजेपी तो मुस्लिमों को टिकट तक नहीं देती है लेकिन आप तो ये बोलकर वोट ले रहे हैं न कि आपको बचाएंगे. आप जानते हैं कि इनको डराकर रखो. दोनों का पर्पस सॉल्व होता है. बीजेपी का और इन पार्टियों का. बीजेपी और इन पार्टियों में कोई फर्क नहीं, दिखावे की मोहब्बत है.''

दुश्मन नंबर वन के सवाल पर उन्होंने कहा, ''मैं तो इखलाक सैफी के घर गया था, आप गए? मेरा दुश्मन वो है, जो संविधान का दुश्मन है. मेरा दुश्मन वो है, जो मेरा वोट लेता है. अखिलेश ने लफ्जे मुसलमान आखिर बार कब कहा था? एक बार एक मुस्लिम को नमाज पढ़ते वक्त लात मारी गई, अखिलेश ने मुस्लिम शब्द नहीं लिखा, कहा प्रार्थना के वक्त एक व्यक्ति को लात मार दी गई. समाजवादी पार्टी हिंदुत्व को एडॉप्ट कर चुकी है, सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं. गुजरात के किस व्यक्ति को राज्यसभा का टिकट दिया?''

असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, ''बीजेपी बोल चुकी है, हमको नहीं चाहिए मुसलमान, लेकिन आप मसीहा बनकर बैठे हैं. आपने कभी कुछ लफ्ज बोले? आप कभी अपनी जमान से मुसलमान बोल सकते हैं?''

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