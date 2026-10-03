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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRDMC में 50% महिला आरक्षण की मांग, दिल्ली HC ने सरकार से कहा- जल्द लें फैसला

DMC में 50% महिला आरक्षण की मांग, दिल्ली HC ने सरकार से कहा- जल्द लें फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेखा गुप्ता की सरकार से दिल्ली चिकित्सा परिषद में महिलाओं को कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए जल्द निर्णय लेने को कहा है. कोर्ट ने अंजू गंभीर की याचिका पर यह आदेश दिया.

Written By : गौरव अग्निहोत्री |  Updated at : 03 Oct 2026 06:48 PM (IST)
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दिल्ली हाई कोर्ट ने रेखा गुप्ता की सरकार से दिल्ली चिकित्सा परिषद (डीएमसी) में महिलाओं को कम से कम 50 प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में जल्द निर्णय लेने को कहा है. मुख्य न्यायाधीश डी के उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ ने चिकित्सक अंजू गंभीर की जनहित याचिका पर 30 सितंबर को यह आदेश दिया. याचिका में परिषद में महिला चिकित्सकों को 'समान और सार्थक प्रतिनिधित्व' देने का अनुरोध किया गया है.

पीठ ने राज्य सरकार को उचित निर्णय जल्द लेने का दिया निर्देश 

अदालत ने कहा कि डीएमसी का गठन दिल्ली चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1997 के तहत किया गया है, जिसमें चुनाव या मनोनयन, किसी भी माध्यम से महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, इसलिए अदालत अधिकारियों को ऐसा कोटा देने का निर्देश नहीं दे सकती. अदालत ने कहा, 'हालांकि, याचिकाकर्ता ने पहले ही एक अभ्यावेदन देकर अपनी मांग रखी है, जिस पर राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारी विचार कर रहे हैं.'

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पीठ ने आदेश दिया कि, 'हम वर्तमान याचिका का निपटारा राज्य सरकार और उसके संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के अनुरोध पर विचार करने और उस पर उचित निर्णय जल्द लेने का निर्देश देते हुए करते हैं.' याचिकाकर्ता ने डीएमसी के अलावा दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की मांग की थी.

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चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या होने पर भी पर्याप्त विविधता नहीं

अधिवक्ता रूपेश दत्ता और स्नेहलता चतुर्वेदी के माध्यम से दायर याचिका में कहा गया कि चिकित्सा क्षेत्र में महिलाओं की संख्या काफी होने के बावजूद डीएमसी में पर्याप्त विविधता और प्रतिनिधित्व नहीं है. याचिका में कहा गया कि इसके कारण विभिन्न मुद्दों पर महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज शामिल नहीं हो पाती.

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Input By : PTI

About the author गौरव अग्निहोत्री

गौरव अग्निहोत्री बीते एक साल से एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. गौरव को राजनीति, खेल, मनोरंजन और धर्म विज्ञान में विशेष रुचि रही है. गौरव का जन्म दिल्ली में हुआ है. इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय, भोपाल से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में डिग्री प्राप्त की है. गौरव का सपना है कि वह आगे जाकर एंटरटेनमेंट फील्ड में अपनी एक अलग पहचान बनाएं. गौरव को क्रिकेट खेलने के साथ-साथ किताबें पढ़ने और मूवी देखने का शौक है. इसी के साथ गौरव किस्से-कहानियां भी लिखते हैं. 
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Published at : 03 Oct 2026 06:47 PM (IST)
Tags :
DelhI High Court DELHI NEWS REKHA GUPTA
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