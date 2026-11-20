यूपी में मुस्लिम के घर पर 'वंदे मातरम' लिखा देख एक मौलवी भड़क गया. इसके बाद उसने निकाह पढ़ाने से इनकार कर दिया. पुलिस ने शिकायत के आधार पर मौलवी को हिरासत में लिया. दरअसल यह घटना शाहजहांपुर से सामने आई है. यहां एक मौलवी पर मामला दर्ज किया गया है क्योंकि उसने दुल्हन के घर पर लगी नेमप्लेट पर 'वंदे मातरम' लिखा होने की वजह से कथित तौर पर 'निकाह' कराने से मना कर दिया.

एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (सिटी) देवेंद्र कुमार ने बताया कि रोजा पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले एक इलाके की रहने वाली एक महिला की शादी 15 नवंबर को होनी थी. शादी की सारी तैयारियां पूरी होने के बाद, स्थानीय मौलवी सुरखान को निकाह पढ़ाने के लिए बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया.

निकाह न पढ़ाने की वजह पर दिया ये जवाब

ऐसे में जब सुरखान से निकाह न पढ़ाने की वजह पूछी गई, तो उन्होंने कहा कि वह शादी नहीं कराएंगे क्योंकि नेमप्लेट पर 'वंदे मातरम' और 'जय हिंद' लिखा था. उस समय वहां मौजूद एक और मौलवी शफीक खान ने शादी कराई. पुलिस ने पूछताछ के लिए सुरखान को हिरासत में लिया है.

एफआईआर में क्या कहा गया?

पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के मुताबिक, जब इमाम से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शादी वाले घर पर लगी नेम प्लेट में वंदे मातरम तथा जय हिंद जैसे शब्द लिखे हैं इसलिए वह निकाह नहीं पढ़ाएंगे. कुमार ने बताया कि इसके बाद इमाम को काफी समझाया बुझाया गया परंतु इसके बाद भी उन्होंने साफ मना कर दिया जिसके चलते दूसरे इमाम शफीक खान ने निकाह पढ़ाया. पुलिस आरोपी इमाम सुरखान को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

दुल्हन के भाई ने दर्ज कराई शिकायत

बता दें कि दुल्हन के भाई मोनिश ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई है. मोनिश एक वकील है और उसने मौलवी द्वारा निकाह न पढ़ाए जाने के बाद पुलिस में शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की. पुलिस ने मोनिश की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है.

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