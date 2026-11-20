राजस्थान के 37 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए हुए मतदान के वोटों की गिनती शुक्रवार को जारी है और इसमें कांग्रेस ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर बढ़त बनाई हुई है. इन चुनाव परिणामों में बीजेपी की करारी हार देखने को मिल रही है. इस बीच कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेता आशुतोष रांका की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है.

आशुतोष रांका ने चुनाव परिणामों पर कहा, "राजस्थान में हैडलाइन मैनेजमेंट से जनता पूरी तरह त्रस्त है. पूरे प्रदेश में मुद्दों को छोड़कर सिर्फ़ गुंडागर्दी, मारपीट की राजनीति चल रही है. स्कूलों की बात करो तो मारपीट, कॉलेज की बात करो तो मारपीट, नौकरियों की बात करो तो मारपीट. युवाओं को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया गया है. आज के परिणाम इसी का नतीजा है. सुधर जाओ, वरना जनता सुधार देगी.”

भजनलाल शर्मा के क्षेत्र में भी हारी बीजेपी

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के क्षेत्र सांगानेर में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है. यहां हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने जीत का परचम लहराया है. वहीं जयपुर में भी बीजेपी को सबसे बड़ी हार मिली है. कांग्रेस ने जयपुर में बहुमत हासिल कर लिया है.

पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में सीकर में शहरी विकास एवं आवास मंत्री झाबर सिंह खर्रा की पत्नी और उनके दो बेटों को हार का सामना करना पड़ा. अधिकारियों ने बताया कि मतगणना शुक्रवार सुबह आठ बजे शुरू हुई. अपराह्न 3.30 बजे तक पंचायत समिति के कुल 7543 सदस्यों में से 6426 के परिणाम घोषित हुए.

इनमें से कांग्रेस ने 3191 सीटें जीती जबकि बीजेपी के खाते में 1909 सीटें गईं. राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (आरएलपी) ने 445 सीटें, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) ने 50, बहुजन समाज पार्टी ने 47 और भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) ने 241 सीटें जीती हैं, वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों ने 541 सीटों पर जीत हासिल की है.

चूरू में पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे और बहू की जीत

वहीं, चूरू में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे पराक्रम सिंह राठौड़ और बहू कनिका सिंह ने जिला परिषद चुनाव जीता. पराक्रम सिंह ने वार्ड 39 से 17,861 मतों के अंतर से जीत दर्ज की, जबकि उनकी पत्नी कनिका सिंह ने वार्ड 23 से 2,384 मतों से जीत हासिल की. राज्य के 41 में से 37 जिलों में पंचायत समिति के 7543 सदस्यों और जिला परिषद के 1275 सदस्यों के लिए हुए चुनाव की मतगणना चल रही है.

राजस्थान पंचायत चुनाव का रिजल्ट BJP के लिए खतरे की घंटी! CM के क्षेत्र में भी मिली हार

