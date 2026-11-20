यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है. इस बीच कुंडा में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के अध्यक्ष और विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया के मंच पर बाहुबली ठाकुर नेताओं के जमावड़े को लेकर भी चर्चा हो रही है. बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री राजा भैया के निमंत्रण पर कुंडा में तीन दिवसीय श्री रामकथा कर रहे हैं. इस धार्मिक आयोजन को उत्तर प्रदेश की राजनीति में ठाकुरों की गोलबंदी और शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है.

रामकथा के अंतिम दिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, तेलंगाना के बीजेपी विधायक टी राजा सिंह समेत कई विधायक और साधु-संत मौजूद रहे. आयोजन के यजमान राजा भैया के बुलावे पर क्षत्रिय समाज के नेताओं का जमावड़ा लग गया. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह, पूर्व सांसद धनंजय सिंह, पूर्व एमएलसी बृजेश सिंह, बीजेपी विधायक सुशील सिंह, यूपी सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू और बीजेपी विधायक अभय सिंह भी पहुंचे. भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह की मौजूदगी ने भी लोगों का ध्यान खींचा. पवन सिंह भी क्षत्रिय समाज से ही आते हैं.

रामकथा के मंच पर जुटे नेताओं की सियासी पृष्ठभूमि?

इस आयोजन में जुटे नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि भी इसे खास बना रही है. बृजभूषण शरण सिंह छह बार सांसद रह चुके हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीति में उनका प्रभाव माना जाता है. धनंजय सिंह जौनपुर की सियासत के खास चेहरे रहे हैं. वहीं बृजेश सिंह और उनके परिवार का पूर्वांचल की राजनीति में लंबे समय से प्रभाव माना जाता रहा है. गोसाईगंज से बीजेपी विधायक अभय सिंह भी पहले समाजवादी पार्टी में थे. ऐसे में अलग-अलग राजनीतिक दलों से जुड़े प्रभावशाली ठाकुर नेताओं के जमावड़े को जातीय और सियासी समीकरणों से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

राजा भैया 7 बार चुने जा चुके हैं विधायक

राजा भैया 1993 से लगातार कुंडा विधानसभा सीट पर कब्जा जमाते रहे हैं. वह सात बार विधायक चुने जा चुके हैं. साल 2018 में उन्होंने जनसत्ता दल लोकतांत्रिक नाम से अपनी पार्टी बनाई थी. ऐसे में इस आयोजन को राजा भैया की राजनीतिक ताकत और ठाकुर समाज के बीच उनकी स्वीकार्यता दिखाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है. हालांकि, इस जमावड़े के पीछे किसी चुनावी रणनीति या राजनीतिक गठबंधन की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.

क्षत्रिय समाज के बीच राजनीतिक संदेश देने की कोशिश!

इस आयोजन का दूसरा बड़ा राजनीतिक पहलू समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की राजनीति से जुड़ रहा है. अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर ठाकुरवाद को बढ़ावा देने और प्रशासन में जातिगत पक्षपात के आरोप लगाते रहे हैं. वह पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समीकरण के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश करते रहे हैं. ऐसे में कुंडा में ठाकुर नेताओं की एकजुटता को अखिलेश यादव के आरोपों के जवाब और क्षत्रिय समाज के बीच राजनीतिक संदेश देने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

यूपी की राजनीति में ठाकुर वोटर्स की संख्या भले ही अन्य बड़े सामाजिक समूहों के मुकाबले कम मानी जाती हो, लेकिन कई विधानसभा क्षेत्रों में उनका प्रभाव गहरा है. इसी वजह से 2027 के चुनाव से पहले ठाकुर समाज की राजनीतिक गोलबंदी को अहम माना जा रहा है. रामकथा के मंच पर बीजेपी समेत अलग-अलग दलों के नेताओं की मौजूदगी ने इस चर्चा को और हवा दी है कि क्या राजा भैया आने वाले चुनाव से पहले क्षत्रिय नेताओं के बीच अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं?

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