'चाची की मूंछों से जहाज फाड़ देंगे', बिहार में महागठबंधन के घोषणा पत्र पर RLD नेता ने कसा तंज

UP News: राष्ट्रीय लोकदल (RLD) नेता और पूर्व सांसद मलूक नागर ने कहा कांग्रेस और उसके नेता चाहते हैं कि झटके में हमारे पीएम कुछ बोल दें ताकि अमेरिका जो दूसरे देशों के साथ कर रहा है हमारे साथ भी कर दे.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Updated at : 31 Oct 2025 01:51 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में एनडीए के घोषणापत्र पर राष्ट्रीय लोक दल के नेता और पूर्व सांसद मलूक नागर ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि एनडीए ने जो वादे किए हैं वो जरूर पूरे होंगे. जहां तक महागठबंधन की बात है तो वो केवल झूठ, छलावा और भ्रम का पुलिंदा है. 

आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि बिहार में जो एनडीए जो घोषणा पत्र जारी हुआ वो लागू भी होगा. जहां तक महागठबंधन का घोषणापत्र है वो केवल झूठ, छलावा और भ्रम का पुलिंदा हैं जब वो आजादी के बाद से अब तक 10% हिस्सा भी पूरा नहीं कर पाएं अब कह रहे हैं कि इतनी नौकरी देंगे. 

उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कहते हैं कि चाची की मुछों से ऊपर जाते वक्त हवाई जहां को फाड़ देंगे, ना चाची की मूँछ होगी न लंबी उठेगी न हवाई जहाज फटेगा. 

राहुल गांधी पर किया पलटवार

विपक्षी दलों द्वारा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर पीएम मोदी पर किए जा रहे हमलों पर मलूक नागर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके नेता चाहते हैं कि झटके में हमारे पीएम कुछ बोल दें ताकि अमेरिका जो दूसरे देशों के साथ कर रहा है हमारे साथ भी कर दे. फिर ये शोर मचाकर इस सरकार को फेल दिखाने की कोशिश करें. 

कांग्रेस पर लगाया ये आरोप

कांग्रेस का इस बात से कोई लेना देना नहीं कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति न खराब हो, राहुल गांधी संसद से बाहर निकल उनकी भाषा बोलते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था डेड हो गई है. वो इतने मोदी से डर से गए हैं कि उनका विरोध करते-करते तो वो देश के नुक़सान तक पहुँच जाते है. 

आरएलडी नेता ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी इतने सहनशील है कि कोई ऐसी बात नहीं बोलेंगे कि गुस्से में आकर अमेरिका कुछ कर दे. हमारे देश की सरकार को, हमारे प्रधानमंत्री के लिए हमारा देश और देश का हित सबसे पहले है, राहुल गांधी के कहने से कुछ नहीं होता. अगर ये ऐसे ही देश के खिलाफ जाते रहे तो इनका कुछ नहीं होने वाला. 

Published at : 31 Oct 2025 01:46 PM (IST)
Malook Nagar UP NEWS RLD
Paisa LIVE
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Safecure Services Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
