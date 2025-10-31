'तुम नहीं तो दूसरी लड़की लेकर आओ...जो पैसा लगेगा दूंगा', सरकारी डॉक्टर की नर्स से गंदी डिमांड

उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक सरकारी डॉक्टर का अपनी अधीनस्थ महिला स्वास्थ्यकर्मी से अजीब डिमांड करने और फेवर देने का एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने पूरे स्वास्थ्य महकमे पर एक बड़ा दाग लगा दिया है. यह मामला लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के तत्कालीन अधीक्षक से जुड़ा है. जिनका एक अश्लील ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल है.

इस वायरल ऑडियो क्लिप में वे अपनी अधीनस्थ एक महिला स्वास्थ्यकर्मी से आपत्तिजनक बातें करते हुए सुनाई दे रहे हैं. जिसमें वो महिला से जबरन मिलने, साथ घूमने और शॉपिंग करने की लालच देकर उससे प्यार पाने, फेवर देने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं. महिला कर्मी ने जब उनकी इस डिमांड का विरोध किया तो उन्होंने किसी दूसरी लड़की से दोस्ती करवाकर उनके पास लाने का महिला कर्मी को ऑफर किया और कहा जो पैसा लगेगा दूंगा लेकिन तुम नहीं तो दूसरी लड़की लेकर आओ. डॉक्टर और महिला स्वास्थ्यकर्मी के बीच हुई इस बातचीत की ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है.

महिला स्वास्थ्यकर्मी ने CMO से मामले की लिखित शिकायत की है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) डॉ. भरत भूषण ने टीम गठित कर जांच शुरू करवा दी है और कार्रवाई करने की बात कही है.

दरअसल ये पूरा मामला है लंभुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का. जहां पर पूर्व में तैनात रहे चिकित्साधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार अपनी अधीनस्थ महिला स्वास्थ्यकर्मी से फोन पर बात करते हुए उससे दोस्ती करने, साथ घूमने फिरने, शॉपिंग चलने और प्यार पाने की डिमांड रख रहे हैं. उनकी इस डिमांड को महिला कर्मी ने जब अस्वीकार किया और किसी अन्य महिला स्वास्थ्यकर्मी की तरह बदनाम होने की उनसे आशंका व्यक्त की तो इस पर डॉक्टर उसे आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं.

तीन महीने से घर नहीं गया हूँ मूड बहुत खराब है

इतना ही नही बात न बनने पर डॉक्टर ने किसी अन्य लड़की से दोस्ती कराने और उसे उनके पास लाने की डिमांड कर दी. डॉक्टर की इस डिमांड से महिला स्वास्थ्यकर्मी खुद में असहज सी हो गई. डॉक्टर अनिल कुमार यहीं नहीं रुके आगे उन्होंने ये तक कह डाला तीन महीने से घर नहीं गया हूँ मूड बहुत खराब है जो पैसा लगेगा दूंगा तुम्हें जो चाहिए सब दूंगा लेकिन डॉक्टर के तमाम ऑफर देने के बावजूद महिलाकर्मी ने उनकी सभी डिमांड को सीधा मना कर दिया और नौकरी छोड़ देने की बात कह दी. अब डॉक्टर अनिल कुमार की बातचीत का यह ऑडियो वायरल है, ये ऑडियो उनके लंभुआ में चिकित्साधीक्षक रहने के दौरान का बताया जा रहा है.

महिला स्वास्थ्यकर्मी ने सीएमओ से की शिकायत

वहीं इस मामले पर CMO डॉ. भरत भूषण ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है. महिला स्वास्थ्यकर्मी ने इस संबंध में लिखित शिकायत उनके पास दर्ज कराई है. इस मामले की जांच के लिए एक टीम गठित की गई है, जो दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है. बयान दर्ज होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

लंभुआ CHC में इलाज न मिलने के कारण हुई थी महिला की मौत

गौरतलब है कि डॉ. अनिल कुमार को बीते 13 अक्टूबर को लंभुआ CHC से कादीपुर स्थानांतरित कर दिया गया था. यह स्थानांतरण तब हुआ था जब लम्भुआ CHC में इलाज न मिलने के कारण एक महिला की मौत हो गई थी और अधीक्षक घटना के बाद मौके पर नहीं पहुंचे थे. लेकिन उन्होंने कल ही लम्भुआ CHC का चार्ज छोड़कर कादीपुर ज्वाइन कर लिया है.