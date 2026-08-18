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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसड़क पर टूटे बिजली के तार से फैला करंट, मां और 2 साल की बेटी की मौत

सड़क पर टूटे बिजली के तार से फैला करंट, मां और 2 साल की बेटी की मौत

Uttarakhand News In Hindi: ऋषिकेश के खदरी में देर रात एक मां और उसकी 2 साल की बेटी की करंट लगने से मौत हो गई. दरअसल महिला का सड़क पर भरे पानी में पैर पड़ गया था.

Written By : रोहित सिखौला, हरिद्वार |  Updated at : 18 Aug 2026 04:27 PM (IST)
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उत्तराखंड के ऋषिकेश के खदरी में देर रात एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक मां और उसकी 2 साल की बेटी की करंट लगने से मौत हो गई. हादसे के बाद मां बेटी के परिजन उन्हें एम्स अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों की पहचान सुमन (26 वर्ष) पत्नी हरपाल और सृष्टि बेटी हरपाल सिंह के रूप में हुई है.

घटना के बाद क्षेत्र में शोक की लहर है. ग्रामीणों द्वारा अब बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है. बताया जा रहा है कि करंट लगने से 2 साल की नन्ही बच्ची ने अपनी मां की गोद में ही दम तोड़ दिया. जानकारी देते हए स्थानीय निवासी राजेंदर सिंह ने बताया कि देवप्रयाग भरपूर पट्टी ग्राम सभा सैड की रहने वाली मां-बेटी की मौत की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर है.

सड़क पर भरे पानी में महिला का पड़ा पैर, करंट से हुई मौत

महिला अपनी बेटी और बेटे के साथ सड़क से घर लौट रही थी. इसी दौरान सड़क पर भरे पानी में महिला का पैर पड़ गया और वह गिर गई. मां को गिरता देख बेटा घर की ओर दौड़ा और परिवार के अन्य लोगों को बुलाकर लाया. मौके पर पहुंचने पर परिजनों ने देखा कि बिजली के पोल से एक तार टूटकर सड़क पर गिरी हुई थी और उसमें करंट प्रवाहित हो रहा था. इसी करंट की चपेट में आने से महिला और उसकी बेटी की दर्दनाक मौत हो गई.

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बिजली विभाग के अधिकारियों को निलंबित करने के लिए हंगामा

घटना के बाद देर रात एम्स ऋषिकेश परिसर में ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया. ग्रामीणों ने बिजली विभाग के अधिकारियों को निलंबित करने और हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. साथ ही मांगें पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी. इस दौरान अधिशासी अभियंता शक्ति सिंह ने पीड़ित परिवार को आठ लाख रुपये मुआवजा देने की घोषणा की, लेकिन मुआवजे की घोषणा के बाद भी परिजन भड़क गए और अपनी अन्य मांगों पर अड़े रहे.

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About the author रोहित सिखौला, हरिद्वार

रोहित सिखौला 2004 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हैं. राजनीतिक, क्राइम और धार्मिक खबरों पर विशेष फोकस रखते हैं.
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Published at : 18 Aug 2026 04:27 PM (IST)
Tags :
Rishikesh News UTTARAKHAND NEWS
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