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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'पुलवामा केस में फंसे...', डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड कर्मचारी से ठगे 42 लाख

'पुलवामा केस में फंसे...', डिजिटल अरेस्ट कर रिटायर्ड कर्मचारी से ठगे 42 लाख

Lucknow News In Hindi: आरोपियों ने खुद को एटीएस, एनआईए और सीबीआई का अधिकारी बताया और दंपती को करीब 18 दिनों तक व्हाट्सऐप वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट रखा. 42 लाख की ठगी कर ली.

Written By : नितीश कुमार पाण्डेय |  Updated at : 18 Aug 2026 04:18 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ के लालबाग में साइबर ठगों ने 70 वर्षीय रिटायर्ड एफसीआई कर्मचारी और उनकी पत्नी को पुलवामा आतंकी हमले और मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने का डर दिखाकर करीब 42.09 लाख रुपये की ठगी कर ली.

आरोपियों ने खुद को एटीएस, एनआईए और सीबीआई का अधिकारी बताया और दंपती को करीब 18 दिनों तक व्हाट्सऐप वीडियो कॉल करके डिजिटल अरेस्ट रखा. इस दौरान ठगों ने उनके बैंक खातों, एफडी, पोस्ट ऑफिस की जमा रकम और पत्नी के गहनों तक की जानकारी हासिल कर ली.

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23 जुलाई को आई कॉल 

पीड़ित का नाम अंसार जमाल अब्बासी बताया जा रहा है. 23 जुलाई को दोपहर 1 बजकर 32 मिनट पर पीड़ित के व्हाट्सऐप पर कॉल आई और पुलवामा हमले में गिरफ्तार आतंकियों ने मनीष गोयल नाम के व्यक्ति का नाम लिया है और जांच में उसके पास पीड़ित के नाम से जारी सिम, आईसीआईसीआई बैंक का एटीएम कार्ड और बैंक स्टेटमेंट मिला है इसका झांसा दिया गया. ठगों ने बुजुर्ग और दिव्यांग होने का हवाला देते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बजाय उन्हें घर में ही हाउस अरेस्ट किया जा रहा है.

इसके बाद दंपती को मोबाइल की वीडियो कॉल 24 घंटे एक्टिव रखने का निर्देश दिया गया. साथ ही धमकी दी कि अगर उन्होंने किसी रिश्तेदार या अन्य व्यक्ति को मामले की जानकारी दी तो उन्हें सात साल की सजा होगी और तत्काल गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

रात दस बजे तक जुटाई जानकारी 

धमकियों से सहमे दंपती से रात करीब 10 बजे तक बैंक खातों, एफडी, पोस्ट ऑफिस की रकम और पत्नी के जेवरों की पूरी जानकारी जुटाई गई. करीब 10 मिनट बाद दूसरे नंबर से कॉल आई और आरोपी ने खुद को पुणे एटीएस का अधिकारी बताया.

24 जुलाई को ठगों ने सीबीआई अधिकारी और हाईकोर्ट के जज से बातचीत कराने के नाम पर वीडियो कॉल कराई. आरोपियों ने दंपती को भरोसा दिलाया कि इस बातचीत के बाद केस और जमानत की प्रक्रिया पूरी करा दी जाएगी. 

42 लाख से अधिक की ठगी 

इसी दौरान अलग-अलग तारीखों में आरोपियों के बताए बैंक खातों में आरटीजीएस के जरिए रकम ट्रांसफर कराई जाती रही. करीब 18 दिनों तक ठगी का सिलसिला चलता रहा और कुल छह आरटीजीएस ट्रांजैक्शन में 42,09,869 रुपये अलग-अलग खातों में भेज दिए गए. पीड़ित को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई. अब पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है.

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Published at : 18 Aug 2026 04:18 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Cyber Fraud LUCKNOW NEWS
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