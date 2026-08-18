Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेल में बंद कातिल मुस्कान की पुराने गाने सुनने की फरमाइश, साहिल सुनता है प्रेम गीत

जेल में बंद कातिल मुस्कान की पुराने गाने सुनने की फरमाइश, साहिल सुनता है प्रेम गीत

Meerut Jail: मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विनेश राज शर्मा ने बताया कि किरण बेदी के एनजीओ की पहल पर कारागार में ये रेडियो रूम बनाया गया है, जिस पर कैदी अपनी पसंद के गाने सुन सकते हैं.

Written By : सुधीर चौहान, मेरठ |  Updated at : 18 Aug 2026 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के मेरठ की जिला जेल में अनोखी पहल शुरू की गई है. इन दिनों इस जेल की सलाखों के पीछे पुराने फिल्मी गीतों की गूंज सुनाई दे रही है. जेल में रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी किरण बेदी की एनजीओ इंडिया विजन फ़ाउंडेशन की पहल पर रेडियो रूम बनाया गया है जहां से कैदियों के लिए रेडियो का संचालन हो रहा है. बता दें कि इस जेल में नीले ड्रम वाली मुस्कान भी बंद है. 

मेरठ जेल के वरिष्ठ अधीक्षक विनेश राज शर्मा ने बताया कि किरण बेदी के एनजीओ की पहल पर कारागार में ये रेडियो रूम बनाया गया है, जिसे एनजीओ ने ‘रेडियो परवाज़’ का नाम दिया है. इसका उद्देश्य है कि कारागार में जो बंदी निरुद्ध है उन्हें उनकी फ़रमाइश के गाने सुनाए जा सकें. यदि को बंदी रेडियो जॉकी बनना चाहता है तो वो ये भी कर सकता है. 

रेडियो पर बजते हैं कैदियों की पसंद के गाने

जेल अधीक्षक ने कहा कि जिला कारागार मेरठ में इसका नियमित रूप से संचालन हो रहा है और इसका कैदियों पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है. जेल में बंद ज़्यादातर कैदियों की उम्र 30 साल के आसपास हैं तो वो अक्सर पुराने गाने, प्यार मोहब्बत के गाने या 90 के दशक के गाने सुनना पसंद करते हैं. अधीक्षक ने कहा कि जिनके दिल टूट गए हैं वो दर्द भरे गानों भी फ़रमाइश करते हैं. 

इस रेडियो की वजह से बंदियों के बीच लड़ाई झगड़े भी कम हो गए हैं. अब वो गाने सुनते हैं, जिससे उनका डिप्रेशन कम हो गया. नशे के बंदी भी गाना सुनकर अपना समय बिताते हैं. सभी आहतों में बड़े-बड़े स्पीकर लगाए गए हैं. एक कंट्रोल रूम के माध्यम से ये संचालित किया जाता है.

भगत सिंह को लेकर IAS रिंकू राही का विवादित बयान, FIR की उठी मांग

नीले ड्रम वाली मुस्कान सुनती है पुराने गाने

रेडियो पर गाना सुनने के लिए बंदी एक दिन पहले पर्ची देकर अपनी पसंद के गानों की फरमाइश करते हैं. खास बात ये है कि इस जेल में नीले ड्रम वाली मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल भी बंद हैं. जेल अधीक्षक ने बताया कि वो भी अक्सर पुराने गाने ही सुनने की फरमाइश करती है. उनकी ओर से भी गानों की फरमाइश की जा रही है. मुस्कान ने पुराने गानों की, जबकि साहिल ने प्रेम गीतों की फरमाइश भेजी है.

रेडियो परवाज पर पुराने रोमांटिक, दर्द और जुदाई के गीतों के साथ प्रेरणादायक कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं. जेल प्रशासन का मानना है कि संगीत और सकारात्मक कार्यक्रम बंदियों के हृदय परिवर्तन और मानसिक तनाव कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं. इसे जेल की चारदीवारी में सजा के साथ संगीत के जरिए सुधार और सकारात्मक बदलाव की एक नई पहल के तौर पर देखा जा रहा है.  

विनोद तावड़े को प्रभारी बनाकर BJP ने 2024 की गलती सुधारी? OBC चेहरे पर इसलिए लगाया दांव!

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
Read More
Published at : 18 Aug 2026 02:23 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Meerut News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
जेल में बंद कातिल मुस्कान की पुराने गाने सुनने की फरमाइश, साहिल सुनता है प्रेम गीत
जेल में बंद कातिल मुस्कान की पुराने गाने सुनने की फरमाइश, साहिल सुनता है प्रेम गीत
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'वह कभी देश हित के लिए...', इमरान मसूद पर बोले सांसद करण भूषण सिंह
'वह कभी देश हित के लिए...', इमरान मसूद पर बोले सांसद करण भूषण सिंह
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आजमगढ़ में GEN Alpha छात्रों का प्रदर्शन, फीस वसूली पर भी उठे सवाल
आजमगढ़ में GEN Alpha छात्रों का प्रदर्शन, फीस वसूली पर भी उठे सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी परिवहन निगम में काम करने वालों की बल्ले-बल्ले, मिला बड़ा तोहफा
यूपी परिवहन निगम में काम करने वालों की बल्ले-बल्ले, मिला बड़ा तोहफा
Advertisement

वीडियोज

Pakistan News: नकलची पाकिस्तान का फ्लॉप शो देखिए! ABPLIVE
Prashant Kishor Oath Ceremony: प्रशांत किशोर ने ली शपथ! विधायक बनते ही किए 4 बड़े ऐलान |ABPLIVE
ChatGPT Viral Video: AI का कमाल! भीड़ में खोई चप्पल, ChatGPT ने ऐसे ढूंढ निकाली, वीडियो चौंका देगा!
Himanshi Khurana का बड़ा खुलासा, Asim Riaz संग रिश्ते में लगा था भगवान को धोखा देने का डर
Lalit Modi ने ठुकराई Bigg Boss 20 में एंट्री की खबर, Salman Khan के शो पर दिया बड़ा बयान
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
सरकार के एक्शन के बाद झुका Meta! CSAM कंटेंट हटाया
महाराष्ट्र
कांग्रेस के वंदे मातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
कांग्रेस के वंदे मातरम् वाले वीडियो पर कंगना रनौत का तंज, 'पाकिस्तान वाले भी...'
क्रिकेट
भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट से सामने आई भयानक तस्वीर, दिग्गज खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती
भारत-श्रीलंका पहले टेस्ट से सामने आई भयानक तस्वीर, दिग्गज खिलाड़ी अस्पताल में भर्ती
बॉलीवुड
सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी के बाद 'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
'महाप्रभु जगन्नाथ' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
अमित मालवीय को BJP देनी वाली है कुछ और जिम्मेदारी? समीकरण समझें
इंडिया
फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
फांसी की जगह जहरीला इंजेक्शन? सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
हेल्थ
Dengue Fever: डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
डेंगू का बुखार उतर गया तो न हों खुश! अगले 24-48 घंटे हैं अहम
ट्रेंडिंग
Spider-Man Chased by Dogs: Spider Man की ड्रेस में पहुंचा शख्स, पीछे पड़ गए कुत्ते; वीडियो वायरल
Spider Man की ड्रेस में पहुंचा शख्स, पीछे पड़ गए कुत्ते; वीडियो वायरल
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
VIRAL VIDEO: बीच सड़क युवक ने महिला पर बरसाईं लात और थप्पड़!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
VIRAL VIDEO: एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़े वंदे मातरम् की जगह एल्बम का ‘वंदे मातरम्’!
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
VIRAL VIDEO: अलकनंदा का बढ़ रहा जलस्तर, क्या धारी देवी के ब्रिज को छुएगा?
ABP NEWS
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
VIRAL VIDEO: बीच सड़क महिला को गिरा-गिराकर क्यों मार रहा युवक?
ABP NEWS
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Asaduddin Owaisi Tweet Viral: सुरक्षा परीक्षण वाले वीडियो पर ओवैसी का तंज
Embed widget