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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसोनभद्र में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, CISF ने किया रेस्क्यू

सोनभद्र में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, CISF ने किया रेस्क्यू

Sonbhadra News In Hindi: रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को एनटीपीसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद सभी स्वस्थ पाए गए. राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

Written By : संतोष कुमार सोनी, सोनभद्र |  Updated at : 18 Aug 2026 04:11 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एनटीपीसी रिहंद टाउनशिप में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए और देखते ही देखते टाउनशिप के कई हिस्सों में भारी जलभराव हो गया. हालात ऐसे बने कि एक ही परिवार के सात लोग पानी के बीच फंस गए. सूचना मिलते ही सीआईएसएफ फायर विंग ने मोर्चा संभाला और रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर तीन बच्चों समेत पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

रेस्क्यू किए गए सभी लोगों को एनटीपीसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक जांच के बाद सभी स्वस्थ पाए गए. राहत की बात यह रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.

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मूसलाधार बारिश के बाद जलभराव 

मूसलाधार बारिश के बाद एनटीपीसी रिहंद टाउनशिप में भारी जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं. टाउनशिप में बाढ़ जैसे हालात बनने के बीच एक ही परिवार के सात लोग पानी में फंस गए. घटना की जानकारी एनटीपीसी के वरिष्ठ प्रबंधक धर्मेंद्र गिरी ने सीआईएसएफ को दी, जिसके बाद सहायक कमांडेंट फायर आलोक कुमार चौधरी के नेतृत्व में सीआईएसएफ फायर विंग की रेस्क्यू टीम और वाटर टेंडर को मौके पर भेजा गया.

सातों को सुरक्षित बाहर निकाला गया 

मौके पर पहुंचते ही सीआईएसएफ फायर विंग ने तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और पानी के बीच फंसे परिवार के सातों सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.  इनमें दो पुरुष, दो महिलाएं और तीन बच्चे शामिल थे. रेस्क्यू के बाद सभी सात लोगों को एंबुलेंस के जरिए एनटीपीसी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद सभी को स्वस्थ पाया.

रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एग्जीक्यूटिव पी. शिव राव, अग्निशमन निरीक्षक और एनटीपीसी एचआर के अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. राहत और बचाव टीम की तत्परता से पानी में फंसे पूरे परिवार को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और इस घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई

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Published at : 18 Aug 2026 04:11 PM (IST)
Tags :
Sonbhadra News UP NEWS FLOOD
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