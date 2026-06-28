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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: ऋषिकेश में गंगा में नहाते समय दिल्ली के दो युवक बहे, SDRF चला रहा सर्च ऑपरेशन

उत्तराखंड: ऋषिकेश में गंगा में नहाते समय दिल्ली के दो युवक बहे, SDRF चला रहा सर्च ऑपरेशन

Rishikesh News In Hindi; ऋषिकेश के सिंगटाली झूला पुल के पास गंगा में नहाते समय दिल्ली के दो युवक बह गए. SDRF की टीमें सर्च ऑपरेशन चला रही हैं.

Written By : दानिश खान |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 28 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में स्नान करते समय दिल्ली के दो युवक तेज बहाव में बह गए. घटना सिंगटाली झूला पुल के पास हुई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमें तलाश अभियान चला रही हैं. जानकारी के अनुसार, दिल्ली से छह युवकों का एक समूह घूमने के लिए ऋषिकेश आया था. सभी युवक सिंगटाली झूला पुल के निकट गंगा नदी में नहा रहे थे. इसी दौरान दो युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए.

घटना की सूचना मिलते ही जिला कंट्रोल रूम को अलर्ट किया गया. SDRF ढालवाला और ब्यासी की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचीं और सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है. डूबने वाले दोनों युवकों की पहचान प्रेम (26 वर्ष) पुत्र हरीश चंद्र, निवासी बुराड़ी, नई दिल्ली और राजन (24 वर्ष), निवासी संगम विहार, दिल्ली के रूप में हुई है. दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे.

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तलाशी अभियान में चुनौतियां

एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर इस समय काफी बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव तेज है. पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी मटमैला हो गया है, जिससे सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. युवकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे गंगा नदी में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें और केवल सुरक्षित स्थानों पर ही जाएं. गौरतलब है कि ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव के कारण हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. फिलहाल SDRF की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है.

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Published at : 28 Jun 2026 11:51 AM (IST)
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