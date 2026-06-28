उत्तराखंड: ऋषिकेश में गंगा में नहाते समय दिल्ली के दो युवक बहे, SDRF चला रहा सर्च ऑपरेशन

उत्तराखंड के ऋषिकेश में गंगा नदी में स्नान करते समय दिल्ली के दो युवक तेज बहाव में बह गए. घटना सिंगटाली झूला पुल के पास हुई, जिसके बाद एसडीआरएफ की टीमें तलाश अभियान चला रही हैं. जानकारी के अनुसार, दिल्ली से छह युवकों का एक समूह घूमने के लिए ऋषिकेश आया था. सभी युवक सिंगटाली झूला पुल के निकट गंगा नदी में नहा रहे थे. इसी दौरान दो युवक अचानक गहरे पानी में चले गए और नदी के तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए.

घटना की सूचना मिलते ही जिला कंट्रोल रूम को अलर्ट किया गया. SDRF ढालवाला और ब्यासी की टीमें आवश्यक उपकरणों के साथ मौके पर पहुंचीं और सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम भी मौके पर मौजूद है. डूबने वाले दोनों युवकों की पहचान प्रेम (26 वर्ष) पुत्र हरीश चंद्र, निवासी बुराड़ी, नई दिल्ली और राजन (24 वर्ष), निवासी संगम विहार, दिल्ली के रूप में हुई है. दोनों अपने दोस्तों के साथ घूमने आए थे.

'अयोध्या का गौरव स्थापित करने वाले अखिलेश कौन होते हैं', RSS का सपा चीफ पर निशाना

तलाशी अभियान में चुनौतियां

एसडीआरएफ अधिकारियों ने बताया कि गंगा नदी का जलस्तर इस समय काफी बढ़ा हुआ है और पानी का बहाव तेज है. पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण पानी मटमैला हो गया है, जिससे सर्च ऑपरेशन में काफी दिक्कतें आ रही हैं. युवकों के परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है.

प्रशासन की अपील

प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे गंगा नदी में स्नान करते समय विशेष सावधानी बरतें और केवल सुरक्षित स्थानों पर ही जाएं. गौरतलब है कि ऋषिकेश में गंगा के तेज बहाव के कारण हर साल ऐसी घटनाएं होती रहती हैं. फिलहाल SDRF की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन समाचार लिखे जाने तक दोनों युवकों का कोई सुराग नहीं मिल सका है.

'हार और खड़ाऊ भी चुरा लिए, हम रोते रह गए', राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर भावुक हुए इकबाल अंसारी