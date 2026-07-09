राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर अखिलेश का बड़ा हमला, बोले- CDR जांच हुई तो BJP में मचेगी भगदड़

उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राम मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के फोन कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) की जांच की मांग करते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि इनमें से '99.9 प्रतिशत' लोगों के भारतीय जनता पार्टी से संबंध पाए जाएंगे.

अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में भाजपा पर चुनावी फायदों को धार्मिक मूल्यों से ऊपर रखने का आरोप लगाया और यह भी दावा किया कि अगर यह जांच हो जाए तो भाजपा में 'भगदड़' मच जाएगी. सपा प्रमुख ने कहा कि राम मंदिर 'चंदा चोरी' की विशेष अन्वेषण दल (एसआईटी) द्वारा जांच किए जाने का मुद्दा 'हर घर' में चर्चा का विषय बन गया है.

भाजपा के भीतर भगदड़ का दावा

अखिलेश यादव यादव ने कहा, "मंदिर परिसर में काम करने वाले सभी लोगों के कॉल डिटेल रिकॉर्ड की जांच होनी चाहिए. जैसे ही सीडीआर की जांच होगी, उनमें से 99.9 प्रतिशत लोग भाजपा के ही निकलेंगे. आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि तब भाजपा के भीतर कैसी भगदड़ मचेगी. पार्टी छोड़ने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है और कई लोग हमसे संपर्क भी करने लगे हैं."

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सपा प्रमुख ने भाजपा पर चुनावी सुविधा के लिए अपने विचार तक बदल डालने का आरोप लगाते हुए कहा, "भाजपा वोटों के लिए अपने विचार बदल लेती है. उनके लिए धर्म से ज्यादा पैसा जरूरी है." उन्होंने कहा, ‘‘हमने देखा है कि क्या हुआ है (अयोध्या में)। जिन लोगों ने जिम्मेदारी सौंपी थी, वे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं, जबकि जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी, वे सवालों का सामना कर रहे हैं. वे लोग कहां हैं जिन्होंने (राम मंदिर में) जिम्मेदारियां दी थीं."

चढ़ाव चोरी से सनातनी चिंतित

राम मंदिर में दान की कथित चोरी से जुड़े विवाद का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इस घटना से दुनिया भर में सनातन धर्म के अनुयायी चिंतित हैं. उन्होंने आरोप लगाया, "पूरा सनातन समुदाय चिंतित है. भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजा जाता है, लेकिन भाजपा ने अपने राजनीतिक हितों के लिए उन आदर्शों को तोड़-मरोड़ दिया है."

सपा प्रमुख ने कथित दान चोरी मामले की जांच के लिये गठित एसआईटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यह तो बस मामले को दबाने की कोशिश है. उन्होंने कहा कि एसआईटी क्या है, यह लीपापोती है. सुनने में आया है कि खुद एसआईटी पर ही सवाल उठ रहे हैं. एसआईटी के एक सदस्य पर 420 (धोखाधड़ी) का मामला चल रहा है. अब बताइए, क्या वही रहेंगे एसआईटी में?

यह दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है

उन्होंने कहा, ''यह लड़ाई बड़ी है. आप इसे समझ नहीं पा रहे हैं. यह दिल्ली और लखनऊ के बीच की लड़ाई है. अगर दिल्ली (केंद्र) वाले जांच करते तो ईडी , सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियां जांच करतीं." अयोध्या में राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों की जांच के लिए सरकार ने गत 13 जून को तीन सदस्यों वाली एसआईटी बनाई गई थी, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, पुलिस महानिरीक्षक किरण एस. और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन शामिल हैं.

अखिलेश यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि भक्तों द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है. उन्होंने कहा कि सनातन धर्म में भक्तों द्वारा चढ़ाए गए चढ़ावे को चुराने से बड़ा कोई पाप नहीं है. उन्होंने बहुत बड़ा पाप किया है। सनातन धर्म को मानने वाले लोग आस्था के मामलों को लेकर बहुत भावुक होते हैं.

निशिकांत पर एफआईआर न होने पर उठाया सवाल

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के आरोपों पर अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि आरोप लगने के बावजूद सत्ताधारी पार्टी के सांसद के खिलाफ कोई प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की गई.उन्होंने कहा कि विपक्ष के खिलाफ तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं लेकिन विपक्ष के मुकदमे दर्ज नहीं किये जा रहे हैं. दरअसल निशिकांत दुबे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया था कि अखिलेश यादव के संबंध दान की चोरी के आरोपी रामशंकर उर्फ टिन्नू यादव से हैं.

सपा प्रमुख ने कहा कि भाजपा इस तरह की परम्परा को राजनीति में ना लाये, यह लोकतंत्र के लिये खतरा है, हमारे देश के लिये खतरा है, आज वह पक्ष में हैं कल वह भी विपक्ष में होंगे. अपने आपको विपक्ष की जगह रखकर देखें. इससे पहले अखिलेश यादव ने अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से मुलाकात की और दावा किया कि धर्मगुरु ने गायों की सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई है.

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