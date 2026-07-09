गाजीपुर में रिश्तों का कत्ल! 4 साल के पोते की हत्या के आरोप में दादी हिरासत में

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में भांवरकोल थाना क्षेत्र के गोडी गांव में सनसनीखेज मामला सामने आया है, यहां दादी पर अपने ही पोते की हत्या का आरोप लगा है. पुलिस ने दादी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

इस मामले में पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है, लेकिन जिस तरह दादी ने अपने ही पोते की हत्या की है उससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं. जबकि लोग अक्सर दादी और पोते के प्यार के उदाहरण देते हैं.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, 6 जुलाई को सुबह 10 बजे चार वर्षीय सिद्धार्थ घर से अचानक लापता हो गया, जिसको लेकर परिवार वाले उसे ढूंढते रहे, लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं लगा. जिसके बाद पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई गयी. इस दौरान दादी भी पोते को ढूँढने का नाटक अक्रती रही.

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लेकिन 8 जुलाई सुबह उस वक्त चीख-पुकार मच गयी जब घर से महज 50 मीटर दूर बच्चे का क्षत-विक्षत शव बरामद हुआ. शव बुरी तरह से सड़ने के बाद बदबू मार रहा था और उसकी बदबू दादी के कमरे तक आया रही थी. इस बीच दादी तुरंत ही घर छोड़कर फरार हो गयी. ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने उसे चार किलोमीटर की दूरी पर पकड़ लिया और उससे पूछताछ जारी है.

परिवार में पुराना विवाद आया सामने

बच्चे के पिता जामवंत कुशवाहा ने बताया कि उनकी मां पहले से ही पोते के जन्म के खिलाफ थीं. और अक्सर परिवार में झगड़े होते थे. जबकि दादी ने ही रात में कहा था कि बच्चा आ गया है. लेकिन सुबह शव मिला और दादी घर से भाग गयी.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

एएसोई ग्रामीण अतुल सोनकर ने बताया कि दादी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही स्थिति सामने आ पाएगी. बाकी पूरे मामले की जांच की जा रही है. जो भी तथ्य आएंगे उनके मुताबिक आगे कार्रवाई होगी.

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