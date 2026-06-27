अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे इकबाल अंसारी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने राम मंदिर में चोरी की घटना पर दुख जताया और कहा कि पूरी दुनिया में आज तक ऐसा कहीं नहीं हुआ कि भगवान के घर में हो चोरी हो गई हो. उन्होंने कहा कि चोरों ने भगवान के गले से हाल उतार लिया और उनकी चरण पादुका भी नहीं छोड़ी.

इक़बाल अंसारी ने चढ़ावा चोरी मामले में आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की माँग की और कहा कि पैसा तो आता-जाता रहता है लेकिन भगवान का हार और उनकी चरण पादुका को वापस लाना जाए. उन्होंने कहा- "अयोध्या धरती पूजनीय मानी गई है. अयोध्या की आस्था पूरे देश और दुनिया के लोगों में हैं. भगवान राम का मंदिर पूरे देश और दुनिया के मानते हैं. दुनियाभर से लोग आए और यहां दर्शन किए.

'भगवान का हार भी उतार ले गए चोर'

भगवान के साथ जो हुआ ये पूरे देश और दुनिया में कहीं नहीं हुआ. हम भी सुन रहे थे कि भगवान के घर चोरी पूरी दुनिया में कहीं नहीं होती. कभी कोई एफआईआर नहीं हैं, लेकिन, भगवान राम का हार उतार ले गए लोग. इतनी फुर्सत से लोगों ने अपना काम बनाया कि इतनी सुरक्षा के बाद भी भगवान की चरण पादुका तक ले गए. ये बड़े शर्म की बात है."

अंसारी ने कहा कि हम भगवान राम का सम्मान करते हैं. हमारे पिता ने भी मुकदमा देखा, हमने भी देखा लेकिन, जब भगवान राम के पक्ष में फैसला आया तो हमने भी मुसलमानों से कहा कि ये हिन्दुओं की आस्था है, मंदिर को बनने दो, मंदिर बनेगा तो सभी को फायदा है. मुसलमान भी मंदिर का सम्मान करते हैं.

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सीएम योगी से की कड़ी कार्रवाई की मांग

चोरी की इस घटना को लेकर इकबाल अंसारी ने सीएम योगी से माँग करते हुए कहा कि सभी आरोपियों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि ये अयोध्या वालों के लिए बहुत बड़ी बदनामी है. भगवान का सामान, भगवान का हार और उनकी चरण पादुका चोरी हो गई. जब ये बात हमारे सामने आई तो हम रोते रह गए कि ये लोग भगवान को भी नहीं छोड़ने वाले हैं.

हम चाहते हैं कि भगवान का हार और चरण पादुका वापस आए. यहीं हमारी माँग है. हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. सभी को इस बात का दुख हैं. जिन लोगों ने ऐसा काम किया है उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. सबको सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने सवाल किया कि मंदिर में अगर कुछ नहीं हुआ है तो एफआईआर कैसे हुई? ये तो अंदर से ही बात फैली है. जो ईमानदार थे उन्होंने ये बात बताई.

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