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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडदेहरादून: राहुल गांधी के खिलाफ BJP का हल्लाबोल, कांग्रेस भवन कूच के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की

देहरादून: राहुल गांधी के खिलाफ BJP का हल्लाबोल, कांग्रेस भवन कूच के दौरान पुलिस से धक्का-मुक्की

Dehradun News In Hindi: प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. कांग्रेस भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया गया.

Written By : अतुल चौहान |  Updated at : 22 Jul 2026 09:20 PM (IST)
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उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को जोरदार प्रदर्शन किया. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन का घेराव करने के लिए मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने उन्हें कनक चौक पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की भी हुई, जबकि कई कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ गए और राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. 

प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा. कांग्रेस भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग के पास ही रोक दिया गया. कुछ देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि पुलिस ने हालात पर नियंत्रण बनाए रखा.

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राहुल गांधी के बयान के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन

भाजपा नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी की हालिया राजनीतिक गतिविधियों और उनके बयानों के विरोध में यह प्रदर्शन आयोजित किया गया. पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लोकतांत्रिक संस्थाओं और संवैधानिक पदों की गरिमा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रही है. इसी के विरोध में प्रदेशभर में प्रदर्शन का निर्णय लिया गया था. 

कांग्रेस भवन तक पहुंचने की कोशिश

भाजपा कार्यकर्ता जुलूस के रूप में कांग्रेस भवन की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा कारणों से कनक चौक पर बैरिकेडिंग कर उन्हें आगे जाने से रोक दिया. इसके बाद कुछ कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए और आगे बढ़ने का प्रयास किया. पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी हुई, लेकिन स्थिति बिगड़ने से पहले ही पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया.

'छात्रों की आड़ में राजनीति कर रही कांग्रेस'

उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री स्तर के दायित्वधारी विश्वास डाबर ने प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस छात्रों के मुद्दों की आड़ लेकर अपने राजनीतिक हित साधने की कोशिश कर रही है. डाबर ने कहा, “कांग्रेस का यह कुत्सित प्रयास सफल नहीं होगा। प्रदेश की जनता उसकी मंशा को समझ चुकी है.”

दिल्ली की घटना के बाद बढ़ी राजनीतिक तल्खी

यह विरोध प्रदर्शन ऐसे समय हुआ है जब दिल्ली में राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं द्वारा प्रधानमंत्री आवास की ओर किए गए मार्च के बाद भाजपा ने देशभर में विरोध प्रदर्शन करने की घोषणा की है. भाजपा का आरोप है कि राहुल गांधी ने संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जबकि कांग्रेस इसे छात्रों के मुद्दों और पुलिस कार्रवाई के खिलाफ लोकतांत्रिक विरोध बता रही है. 

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About the author अतुल चौहान

अतुल चौहान को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 35 वर्षों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ के साथ 17 सालों से जुड़े हैं और उत्तराखंड की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इससे पहले एएनआई समेत अन्य बड़े संस्थानों से जुड़े रहे हैं.   वे कुमाऊं रीजन, उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ रहे और क्षेत्रीय पत्रकारिता को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अतुल चौहान ने तीन दशक से अधिक के पत्रकारिता जीवन में राजनीति, प्रशासन, आपदा, विकास, सामाजिक सरोकार, चुनाव, अपराध और जनहित के अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर रिपोर्टिंग की है. मेल आईडी- atul.media@gmail.com
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Published at : 22 Jul 2026 09:19 PM (IST)
Tags :
Dehradun News BJP UTTARAKHAND NEWS
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