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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडजेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अखिलेश यादव बोले, 'विभाग किसी और मंत्री का, जवाब किसी और का'

जेपी नड्डा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अखिलेश यादव बोले, 'विभाग किसी और मंत्री का, जवाब किसी और का'

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार (22 जुलाई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इसमें उन्होंने छात्र आंदोलन, विपक्ष, सोनम वांगचुक और संसद में चर्चा सहित कई मुद्दों पर बात की.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 22 Jul 2026 10:04 PM (IST)
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नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बुधवार (22 जुलाई) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि सुना है युवाओं के आंदोलन पर बीजेपी सरकार ने आनन-फानन में अभी-अभी अचानक कोई ‘प्रेस कांफ्रेंस’ की है. विभाग किस और मंत्री का, और जवाब किसी और मंत्री का. ये ही तथ्य बताता है कि भाजपा इस मसले को सुलझाने के लिए किस हद तक अगंभीर है और एक तरह से युवाओं का मज़ाक उड़ा रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं ने इस तत्वहीन प्रेस कांफ्रेंस को ज़ीरो नंबर देकर फ़ेल करार दिया है.

बता दें कि जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं. पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों और विपक्ष के निशाने पर मुख्य तौर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं. अखिलेश यादव ने इसी का जिक्र करते हुए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा. विपक्षी दल और कॉकरोच जनता पार्टी भी धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा मांग रही है. कॉकरोच जनता पार्टी ने साफ किया है कि जब तक प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, आंदोलन जारी रहेगा. 

आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए- नड्डा

प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि छात्रों के आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए. उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो राजनीति रोटियां सेंकने की कोशिश कर रही है.

हर संसद में डिटेल में चर्चा के लिए तैयार हैं- नड्डा

केंद्रीय मंत्री ने साफ किया कि सरकार संसद में नीट से जुड़े मुद्दे पर डिटेल में चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष इस पर चर्चा का समय तय करे. जितने घंटे तय किए जाएंगे हम सार्थक चर्चा के लिए तैयार हैं.  

'समझौता नहीं, संघर्ष होगा...', छात्रों के मुद्दे पर अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला

Published at : 22 Jul 2026 09:42 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav JP Nadda UP NEWS
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