हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआजम खान परिवार के लिए आज का दिन अहम, दो पासपोर्ट, दो पैनकार्ड समेत तीन बड़े मामलों पर सुनवाई

आजम खान परिवार के लिए आज का दिन अहम, दो पासपोर्ट, दो पैनकार्ड समेत तीन बड़े मामलों पर सुनवाई

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से जुड़ने तीन मामलों पर आज सुनवाई होनी हैं. इनमें दो पैन कार्ड, दो पासपोर्ट और डुंगरपुर का मामला शामिल है.

By : उबैदुर रहमान | Updated at : 07 Jan 2026 01:12 PM (IST)
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके परिवार के लिए आज का दिन कानूनी रूप से काफी हलचल भरा रहने वाला है. आज रामपुर की अलग-अलग अदालतों में एक साथ कई बड़े मामलों को लेकर सुनवाई होनी हैं. इनमें प्रमुख मामलों दो पैन कार्ड से जुड़े मुकदमे, दो पासपोर्ट के मामले और डूंगरपुर प्रकरण में सुनवाई होनी है. 

दो पैन कार्ड मामला में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम ने एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा नवंबर 2025 में सुनाई गई 7 साल की सजा के खिलाफ सत्र न्यायालय (Session Court) में अपील की थी. कोर्ट ने इस अपील पर विस्तार से सुनवाई के लिए आज, 7 जनवरी 2026 की तारीख तय की थी. इस मामले में आज बचाव पक्ष सजा पर रोक लगाने की मांग कर सकता है. 

दो पासपोर्ट मामले में भी होगी सुनवाई

दूसरा मामला दो पासपोर्ट से जुड़ा हुआ है. इस मामले में आज़म खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की अपील दाखिल की है. अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दर्ज दो पासपोर्ट मामले में भी आज अहम दिन है. हाल ही में दिसंबर 2025 में इस मामले में अब्दुल्ला आजम को 7 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसे अब सत्र न्यायालय में चुनौती दी गई है. कोर्ट ने आज इस अपील पर अभियोजन पक्ष से जवाब मांगा है.

डूंगरपुर (यतीमखाना) प्रकरण

रामपुर के चर्चित डूंगरपुर बस्ती मामले में भी आज सुनवाई होनी है. इस केस में पहले हुए सुनवाई टल गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने 7 जनवरी की नई तारीख मुकर्रर की थी. यह मामला घरों को जबरन खाली कराने और लूटपाट के आरोपों से संबंधित है.

अदालत इन मामलों में आज अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलीलों पर विचार करेगी. आज का दिन कोर्ट की सुनवाई के लिहाज से आजम खान और उनके परिवार के लिए अहम है. इन मामलों पर कोर्ट का रुख दोनों के सियासी भविष्य को तय करेगा. जिसका असर प्रदेश में आगे की राजनीति पर भी देखने को मिलेगा. 

Published at : 07 Jan 2026 01:12 PM (IST)
UP News AZam Khan SAMAJWADI PARTY
