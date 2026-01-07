मोनालिसा की तरह अब माघ मेले में वायरल हुईं माला बेचने आई 'अताशा', खूबसूरती और सादगी ने जीता दिल

प्रयागराज महाकुंभ में मोनालिसा के वायरल होने के बाद अब माघ मेले से भी ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होना शुरू हो गयी है. इसी क्रम में महाराषअटर से माला बेचने आई अताशा भोंसले नाम की लड़की है, जो अपने परिवार के साथ यहां आई है और अपने खास अंदाज और खूबसूरती को लेकर वायरल हो रही हैं.

प्रयागराज माघ मेले धार्मिक आस्था और परंपराओं का प्रतीक माना जाता है. इस मेले में बड़ी संख्या में साधु-संत, कल्पवासी और श्रद्धालु पहुंच रहे हैं. वहीं बड़ी संख्या में अलग-अलग राज्यों से रोजगार के लिए भी लोग यहां आ रहे हैं. अताशा भी अपने परिवार और कबीले के लोगों के साथ माघ मेले पहुंची है.

माघ मेले में वायरल गर्ल बनी अताशा

अताशा दिलीप भोंसले अपने खास अंदाज और खूबसूरती की वजह से लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. माघ मेले में लोग महाकुंभ की वायरल गर्ल मोनालिसा की तरह उसकी वीडियो बना रहे हैं. 8 दिनों में ही अताशा माघ मेले की वायरल गर्ल बन गई है.

माघ मेले में अताशा जिस ओर भी जाती है. लोगों की भारी भीड़ उसे घेर लेती है. जिससे उसे अपना काम करने में भी दिक्कत हो रही है. ‌हालांकि वह भी मोनालिसा की तरह वायरल गर्ल बनना चाहती है और उसी की तरह फिल्मों में काम करना चाहती है. अताशा का कहना है कि वह अपने माता-पिता का सपना पूरा करना चाहती है.

फिल्मों में काम करना चाहती है अताशा

अताशा की उम्र 17 साल है, हालांकि वह बिल्कुल पढ़ी-लिखी नहीं है. लेकिन, वह परिवार के साथ माला बेचने के काम में हाथ बंटाती है. वो यहां अपने पिता दिलीप भोंसले और मां आजी भोंसले के साथ मेले में आई है. उसके पास स्फटिक, रुद्राक्ष और मोती की मालाएं हैं. इसके अलावा नरमुंड की माला और डमरू बेच रही है.

अताशा के मुताबिक उसके पास 50 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक की मालाएं मौजूद हैं. उसने कहा कि वायरल होने की वजह से वो अपना काम भी नहीं कर पा रही है. जब भी वो माला बेचने की कोशिश करती हैं तो लोग उसे घेर लेते हैं. जिसकी वजह से अब वो वापस जाने का मन बना रही है.

