रामपुर में 300 CCTV कैमरों ने उगला हादसे का राज, जलती कार के पीछे छुपी थी खौफनाक प्लानिंग

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उत्तर प्रदेश स्थित रामपुर जिले में एक सनसनीखेज घटना में एक व्यक्ति ने बीमे की रकम हड़पने और सेवा सम्बन्धी फायदे लेने के लिये अपनी पुलिसकर्मी पत्नी और तीन साल के बेटे की हत्या करके उसे हादसे की शक्ल देने की कोशिश की. पुलिस ने आरोपी पति और घटना में शामिल उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि इसी साल 25 फरवरी को गंज थाना इलाके में स्वार-बाजपुर मार्ग पर एक जली हुई कार बरामद की गई थी. उन्होंने बताया कि शुरू में इसे ट्रक से हुई टक्कर की घटना माना जा रहा था लेकिन बाद में पुलिस ने जब रास्ते में लगे 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो यह एक सुनियोजित साजिश के तहत अंजाम दी गयी घटना निकली.

2022 में लता से प्रेम विवाह किया

उन्होंने बताया कि मुख्य आरोपी दान सिंह (26) पुलिस विभाग में सिपाही के पद पर तैनात रही लता (25) का पति है जिस पर आरोप है कि उसने अपने भाई रवि (20) और तीन दोस्तों प्रदीप, नूर हसन और सलमान की मदद से कथित तौर पर इस जुर्म को अंजाम देने की साजिश रची.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, किराये पर गाड़ियां चलाने वाले दान सिंह ने वर्ष 2022 में लता से प्रेम विवाह किया था. उन्होंने बताया कि लता ने अपना बीमा करवाया था और सिंह ने लालच में अपनी पत्नी और तीन साल के बेटे अवांश उर्फ लड्डू की हत्या करने की योजना बनायी ताकि वह बीमे की रकम और लता की मौत के बाद मिलने वाले करीब दो करोड़ रुपये के दूसरे फायदों पर अपना दावा पेश कर सके.

सूत्रों ने बताया कि योजना के मुताबिक, सिंह ने लता को नैनीताल घुमाने का प्रस्ताव रखा और लौटते समय उसने कथित तौर पर काशीपुर इलाके में साजिश को अंजाम दिया.

सूत्रों के अनुसार, सिंह ने पहले लता और लड्डू को बेहोशी की दवा दी और फिर उसने कार से एक ट्रक को टक्कर मारी और उसके बाद अपने साथियों को बुलवाकर कार पर पेट्रोल छिड़का और उसे दुर्घटना की शक्ल देने के लिये कार को आग लगा दी, जिसमें झुलसकर बच्चे की मौके पर ही मौत हो गयी. लता जलती हुई कार से किसी तरह बाहर निकली तो सिंह ने उसके सिर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया, जिससे उसकी भी मृत्यु हो गयी.

कार में जानबूझकर आग लगाई गई

उन्होंने बताया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में लता के सिर पर चोट की पुष्टि हुई, जिससे शक और बढ़ गया. उन्होंने बताया कि गाड़ी की फोरेंसिक जांच से पता चला कि कार में जानबूझकर आग लगाई गई थी.

सूत्रों ने बताया कि जांच के दौरान सिंह को पिछली चार अप्रैल को हिरासत में लिया गया और कथित तौर पर पूछताछ के दौरान उसने जुर्म कुबूल कर लिया.

पुलिस अधीक्षक सोमेंद्र मीणा ने बताया कि सिंह के खुलासे के आधार पर पुलिस ने उसके साथियों नूर हसन और सलमान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि रवि और प्रदीप अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है.

उन्होंने बताया कि आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की गयी है.

मीणा ने यह भी बताया कि सिंह की पहली पत्नी की 2020 में एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी, हालांकि उस घटना में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया था.